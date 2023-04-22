去韩国星巴克千万别点这杯！！不要被它清爽颜值给骗了，完全是「砂糖刺客」

想要瘦身的小伙伴进了星巴克请务必远离这一杯。

星巴克虽然是全球性连锁品牌，但每个国家都会根据本土口味改良配方，并配合时节推出限定新品。 最近韩国星巴克就伤新了「罗勒柠檬冰沙」（Basil Lemon Sherbet Blended），又是罗勒、又是柠檬，颜色还是黄绿色，听上去看上去是不是很健康！！



如果你要是这么想的话就大错特错了！这款饮品以柠檬和芒果为基底，加上冰块之后打成爽口的冰沙，再加上罗勒、芝麻菜等对身体十分有益的蔬菜浓缩液，非常适合炎热起来的天气。 而在大众的思维认知里水果+蔬菜就是健康组合，因此上市之后备受大家的喜欢，但哪知这杯饮品背后实则暗藏「卡路里刺客」。



根据星巴克官网的饮品营养成分表现实，中杯（366cl）「罗勒柠檬冰沙」的卡路里为315cal（看上去好像也不高），但其中糖含量高达68g。 以方块砂糖为例，一块为3g，也就是说中杯的饮品中加入了 22.6块方糖，大杯和超大杯的糖含量则有94g，111g之多，分别是31块和37块砂糖。



根据国际卫生组织（WHO）2014年的健康饮食标准来看，推荐的每天糖的摄取量为25g以下，这一杯看似健康的「罗勒柠檬冰沙」下肚之后相当於喝了一杯超浓糖水。

当然啦，偶然尝个鲜也是无所谓啦。 也有一些「天生反骨」的网友在得知含糖量之后反而表示「本来不好奇味道的，现在反而想尝尝看」。

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