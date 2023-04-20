男团 VICTON 成员3人合约到期不续！团体遭遇选秀节目造假风波、成员酒驾改体制星路不顺遂

VICTON 真的是多灾多难，很可惜的一个男团啊。（叹气）

又一组遇到「七年魔咒」的男团 VICTON，出道是以 Apink 的师弟团的名号展开活动，今日IST娱乐则发布官方声明表示：「与成员都韩势、崔秉灿、郑秀彬的专属合约到期，经纪合约在此终止。」

经纪公司表示在合约到期前，与成员进行了长时间的深入讨论，相互尊重彼此的意愿后才做出了这样的决定，目前刚退伍的韩胜宇和服兵役中的姜升植，以及6月即将入伍的林势俊在合约上有做部份变动，依旧还是旗下艺人，也请大家继续支持为他们应援。



*也就是六位成员中都韩势、崔秉灿、郑秀彬离开公司，韩胜宇、姜升植、林势俊依旧是IST娱乐的旗下艺人。



VICTON 原是七人男团，许灿因去年九月酒驾事件退团，团体改为「六人体制」活动；2019年韩胜宇、崔秉灿参加了选秀节目《PRODUCE X 101》提高知名度，韩胜宇入选限定团体X1出道，崔秉灿回原团继续活动，以主打歌《nostalgia》回归拿下团体的初一位。



但《PRODUCE》系列爆出造假丑闻，导致X1被迫暂停活动最终於2020年1月草草解散，韩胜宇则重回团体一起活动，而崔秉灿在2020年3月因颈椎间盘突出问题而进行手术住院治疗，接著又必须面临成员们要入伍的阶段，时机一直不太好。



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