泰民想和SHINee成员再次体验宿舍生活！网友：「已经听到Key和珉豪吵架声音、先说服Key吧」

18日，在 SHINee 的 Youtube 频道公开的标题爲「TAEMIN's Long time no see（feat.Q&A）」的影片，是退伍后时隔许久再次露面的泰民，回答粉丝们各种各样的提问。

泰民还被问到「有什么想和 SHINee 哥哥们一起做的吗？」听到提问后，他笑著回答真的想和成员们一起再过一次宿舍生活。泰民解释其理由：「（当时）我们一起生活，有很多不合拍的地方，好像经常想著「太需要一个人的空间了」，如果是想在的话，应该可以享受当时没能享受的乐趣。」



这也让网友纷纷表示：「已经听到起范（Key）和珉豪吵架的声音了，但是我觉得会很有趣」、「一周太长的话，哪怕是三天也试著推进吧」、「先好好诱惑 Key 哥吧 呜呜 去合宿一周吧」、「是因爲想看 91Line 打架吗」、「马上进行！大赞成」、「啊！起范虽然会受苦，但是我已经觉得很有趣了」、「金起范又想打崔珉豪的后脑勺怎么办」、「感觉温流和珉豪会喜欢 嘿嘿嘿」等等，相信大家...也都是很期待吧 XD



而泰民在本月4日正式退伍，已经全部「军毕」的 SHINee 预计在5月以完整体回归，让粉丝们十分期待。



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