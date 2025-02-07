惠利新剧《善意的竞争》女女浴缸吻戏公开！坦言「理解角色感情，表演时毫无顾忌」

《善意的竞争》改编自同名NAVER网路漫画，以韩国顶尖1%的彩花女高为背景，讲述少女们在比入学考试更激烈的生存竞争中发展出危险的关系。 作为是一部青春惊悚剧，赤裸裸地展现十几岁少女的欲望，因题材大胆被评为「青少年禁止观看」！

惠利饰演女主角「刘洁伊」，是彩花女高全校第一的天才学生，成长在众人羡慕的环境中，也深知如何利用自己的优势。 郑秀彬饰演在孤儿院长大的转学生「禹瑟琪」，遇到与自己完全不同的刘洁伊后逐渐改变了性格。 刘洁伊因未知的原因对禹瑟琪表现出特殊的兴趣，并在友谊之间发展出危险的关系...！



今日公开的预告中，禹瑟琪在浴缸中享受泡泡浴，随后刘洁伊走进浴室并脱下浴袍，直接进入同一浴缸。 禹瑟琪对於这突如其来的举动露出惊讶神色，刘洁伊则淡定询问：「你是第一次吧？ 我是说和朋友一起洗澡。」



刘洁伊用手指抹起泡沫，轻轻点在禹瑟琪鼻尖，并笑道：「湿著的模样更可爱呢。 不过脸为什么这么红呢？」禹瑟琪结巴地回应：「可能是热水待久了，觉得热。」然而，刘在伊继续挑逗：「不是在想什么奇怪的事情吧？」并用手轻触禹瑟琪的嘴唇。



随后，刘在伊慢慢靠近，最终亲吻了禹瑟琪的嘴唇！紧张的背景音乐响起，令人心里小鹿乱撞...



在6日举办的制作发表会上，惠利谈及这场同性吻戏时表示：「当初读剧本时，完全能理解角色情感，因此表演时毫无顾虑。 这场戏对於说明角色关系极为重要。」郑秀彬也说：「这部剧突破了韩国传统的叙事框架，故事内容非常新颖。」



导演金泰熙也透露：「当初接到提案后，几乎立刻答应。 这部剧的魅力在於没有善良角色，且故事完全由女性角色主导。 在创作时，避免为了刺激而刺激，努力让每个角色都能被理解。」



《善意的竞争》将於2月10日在U+tv与U+mobile tv正式上线。



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