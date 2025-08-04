实力派歌手韩胜宇睽违两年台北开唱！疗愈系舞台《2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI 》9/27 CLAPPER STUDIO登场

韩国人气歌手韩胜宇将於2025年9月27日（六）在台北 CLAPPER STUDIO 举办个人演唱会《2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI》。这是他继2023年后，睽违两年再次来台开唱，将与台湾粉丝 HAN_A（粉丝名）共度一场充满温度与音乐魅力的秋日时光。这一次来台演出将以一日两场形式进行，也准备丰富的拍照福利内容，门票将於8月10日下午1点起，透过远大售票系统全面开卖。

韩胜宇於2019年以男团VICTON成员身分出道，同时也曾以期间限定组合X1活动，具备扎实的唱功与舞台表现力。作为创作型歌手，他不仅参与多首歌曲词曲创作，更以温柔磁性的嗓音与疗愈系风格，深受海内外粉丝喜爱。近年来，韩胜宇持续以音乐与综艺双线并进，除了发行第四张迷你专辑《TOP NOTE》，展现更加成熟细腻的音乐风格，也出演JTBC人气综艺《要团结才能踢4》，呈现反转魅力。8月初他也将於东京举行《2025 HAN SEUNG WOO SUMMER PARTY》，活跃於海内外，展现坚强粉丝号召力。

这次演唱会以「CHILL ON STAGE」为主题，寓意透过音乐传递安定与清凉的力量，韩胜宇将以疗愈的声线与丰富的舞台表演打造专属内容。《CHILL ON STAGE》不仅展现了他音乐历程中的成长与转变，也延续了他对粉丝一贯的真诚。谈到这次的演出，韩胜宇也向粉丝们喊话：「好久没有见到台湾的

HAN_A，一直很想与大家面对面交流。这次会带来很不一样的演出，请大家一定要来现场听我唱歌。」

韩胜宇将透过这次《CHILL ON STAGE》演唱会，与长久等待他的粉丝们一同完成一场独一无二的疗愈舞台。本次活动也特别准备了包含1:1合照、亲笔签名海报、独家小卡等丰富的福利礼包。邀请台湾的HAN_A们，9月27日，一起走进韩胜宇的音乐宇宙，感受他想亲自传递的每一分真挚与感动。演唱会门票将於8月10日下午1点起，透过远大售票系统全面开卖。更多活动详情请关注主办单位官方社群。



【2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI】

演出时间｜2025年9月27日 (六)

【第1场次】 13:30 开演

【第2场次】 19:00 开演

演出地点｜CLAPPER STUDIO

演出地址｜台北市中正区市民大道三段2号5楼（三创生活园区）

活动票价｜ NT$3,280 （全区座席）/ 爱心席（轮椅席）NT$1640

起售时间｜2025年8月10日 13:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票系统

售票连结｜网页建置中

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

主办单位｜AURA Entertainment、REDSLIPPERS

协办单位｜RNR SQUARE TAIWAN

【福利特典礼包】

本活动将推出专属福利特典礼包。购买演唱会门票者，即享有加购粉丝福利的资格。

每款礼包，每个会员帐号限购4张，现场须持同场演唱会门票与福利票券一起兑换福利。

福利特典礼包

起售时间｜2025年8月10日 15:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票系统

购买连结｜网页建置中







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