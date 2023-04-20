男團 VICTON 成員3人合約到期不續！團體遭遇選秀節目造假風波、成員酒駕改體制星路不順遂

VICTON 真的是多災多難，很可惜的一個男團啊。（嘆氣）

又一組遇到「七年魔咒」的男團 VICTON，出道是以 Apink 的師弟團的名號展開活動，今日IST娛樂則發佈官方聲明表示：「與成員都韓勢、崔秉燦、鄭秀彬的專屬合約到期，經紀合約在此終止。」

經紀公司表示在合約到期前，與成員進行了長時間的深入討論，相互尊重彼此的意願後才做出了這樣的決定，目前剛退伍的韓勝宇和服兵役中的姜昇植，以及6月即將入伍的林勢俊在合約上有做部份變動，依舊還是旗下藝人，也請大家繼續支持為他們應援。



*也就是六位成員中都韓勢、崔秉燦、鄭秀彬離開公司，韓勝宇、姜昇植、林勢俊依舊是IST娛樂的旗下藝人。



VICTON 原是七人男團，許燦因去年九月酒駕事件退團，團體改為「六人體制」活動；2019年韓勝宇、崔秉燦參加了選秀節目《PRODUCE X 101》提高知名度，韓勝宇入選限定團體X1出道，崔秉燦回原團繼續活動，以主打歌《nostalgia》回歸拿下團體的初一位。



但《PRODUCE》系列爆出造假醜聞，導致X1被迫暫停活動最終於2020年1月草草解散，韓勝宇則重回團體一起活動，而崔秉燦在2020年3月因頸椎間盤突出問題而進行手術住院治療，接著又必須面臨成員們要入伍的階段，時機一直不太好。



▼熱門歌曲〈Mayday〉：



▼熱門歌曲〈What I Said〉：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞