《原来这就是爱啊》有头有尾完结！网评：平静但内心充满暴风般的余韵（EP.15-16结局）

Disney+原创剧《原来这就是爱啊》昨（12）日下午上架15、16集大结局，虽然小编找到的韩网评价不多，但多是正面评价，而台湾PTT论坛同样也是。

（以下涉及剧情）



《原来这就是爱啊》结局两集多聚焦在两家人如何解决恩怨，以及沈宇宙（李圣经 饰）与韩冬辰（金英光 饰）如何处理感情。沈家人决定不起诉马熙慈（南基爱 饰），在这件事情上沈宇宙和妈妈（金姬贞 饰）都领悟到了「就算复仇还是会留下伤害」。

沈宇宙找韩冬辰最后一次约会，两个人在林荫道路走著走著平静的聊聊，韩冬辰向她表明「比起伤害，你给我的爱更多」，两个人都坦露心声，好好的向彼此道别。



因为这起风波，尹浚（盛骏 饰）发现自己都在担心沈彗星（金睿园 饰），终於正视了自己的感情。风波后一年来，两个人走得顺顺利利甚至论及婚嫁，沈彗星还以为尹浚是不婚主义者，想不到尹浚却开口家里没人很寂寞、要她搬进来：「你搬进来就和结婚差不多了吧？」



除了第二对CP成形，第三对似乎也将诞生……姜敏英（安喜延 Hani饰）被白琇希（原为科长后升副代表，陈昭妍 饰）延揽进最佳展览，姜敏英每个上班日都有人陪吃午餐，那人就是崔宣佑（全锡浩 饰）。



这一年，除了沈彗星要结婚了，沈地球也成长许多摇身一变家庭主夫，在歌唱之路亦有所进展――你有没有发现沈宇宙的人生愿望都要完成了呢？

最后当然要轮到宇宙自己本身了。她透过沈地球的街头表演等待著一个人，那人出现了――宇宙与冬辰相视而笑好久好久，宇宙飞奔上前抱住了他。



看完结局，韩国Theqoo论坛有人激动推荐：「如果喜欢看平静的爱情，一定要看《原来这就是爱啊》！！！」他认为《原来这就是爱啊》说讲述的爱情虽平静却充满「暴风雨般的余韵悸动」。

台湾PTT论坛则有人说这是部暖心疗愈的剧，认为《原来这就是爱啊》起承转合写得很好，两位演员的眼神流动也表现极佳，许多人都很喜欢最后的收尾纷纷喊「好可爱」。

最后再复习一次Happy Ending！完整片段请至Disney+观赏。



‎*《原来这就是爱啊》完整分集剧情可点此观看‎

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