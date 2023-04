BLACKPINK ROSÉ起诉造谣者！私人合照遭臆测吸毒「看起来很嗨」，YG宣布采取强硬措施

近日有网络传言称BLACKPINK ROSÉ私人聚会疑似使用非法药物,今日YG娱乐立即发布声明,表示该说法绝非事实、将对造谣者采取强硬的法律措施。

此前某品牌设计师Eva Chow在个人IG上PO出一张聚会合照,有网友指出桌上的黑白烟灰缸里有疑似毒品的奇怪痕迹、且在场每个人都「看起来很嗨」,因而质疑ROSÉ吸毒。



We didn't even know about it until ur own breed bought it to lime light pic.twitter.com/w5caeyMN3H

随后立即有网友出面辟谣,指出所谓「痕迹」其实是烟灰缸里本身的图案颜色,而桌子一角疑似「未清理的烟头」则只是桌子腿的一部份。 况且ROSÉ状态一直很好,认为该谣言毫无可信度。



the things that they are making out to be dr*gs being an ashtray and the base of the table. won't let y'all get away with lying under rosé's name. pic.twitter.com/4pjq8HmU3y