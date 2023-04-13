BLACKPINK ROSÉ起诉造谣者！私人合照遭臆测吸毒「看起来很嗨」，YG宣布采取强硬措施

近日有网络传言称BLACKPINK ROSÉ私人聚会疑似使用非法药物，今日YG娱乐立即发布声明，表示该说法绝非事实、将对造谣者采取强硬的法律措施。

此前某品牌设计师Eva Chow在个人IG上PO出一张聚会合照，有网友指出桌上的黑白烟灰缸里有疑似毒品的奇怪痕迹、且在场每个人都「看起来很嗨」，因而质疑ROSÉ吸毒。



We didn't even know about it until ur own breed bought it to lime light pic.twitter.com/w5caeyMN3H — yeshu pilli (@yeshu_p) April 12, 2023

随后立即有网友出面辟谣，指出所谓「痕迹」其实是烟灰缸里本身的图案颜色，而桌子一角疑似「未清理的烟头」则只是桌子腿的一部份。 况且ROSÉ状态一直很好，认为该谣言毫无可信度。



the things that they are making out to be dr*gs being an ashtray and the base of the table. won't let y'all get away with lying under rosé's name. pic.twitter.com/4pjq8HmU3y — ken (@togejustvibin) April 12, 2023

据BLACKPINK粉丝透露，该谣言最初起於Twitter上一个「唯三团粉」的恶意调侃，随后被中国网友和媒体搬运过来、在网上迅速扩散。 另有韩网友整理称，起因是聚会成员包括ROSÉ正在担任形象大使的T品牌相关人士，而同样担任T品牌形象大使的BTS Jimin则没有参加，因而引起Jimin部分西方粉丝不满，於是把调侃推文截图到处散播。 而最初发布调侃的Twitter用户目前已注销账号。



今日YG娱乐发布正式声明：「在部份网络社群和SNS中扩散的关於BLACKPINK ROSÉ的谣言是明白无误的虚假事实。 我公司将对侵害艺人人权和名誉的行为采取法律措施。 目前正在监控收集造谣者和散播者，将采取强硬措施，绝不轻饶或和解。」

韩网友对这次造谣事件感到无语：「为什么要对ROSÉ这样」、「虽然我也是防弹粉丝，但这种造谣的人应该起诉，他们的影响太坏了」、「给Jimin粉丝丢脸」、「某些外国粉丝适可而止吧」、「即便是YG，但主语是ROSÉ就不会有人信啦」、「支持YG起诉」、「一定要保护ROSÉ」。



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