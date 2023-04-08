今年愚人节有257位站姐晒了IVE张员瑛的精修图！美到发光，这是在逃公主吧

今年的愚人节，看看站姐们都放了谁的照片。
韩国K-POP饭圈有个不成文的规则，站姐们会在愚人节这天放别家爱豆的精修照，水平绝对不输给自家本命P图的技术，据说今年有257位站姐上传了IVE人气成员张员瑛早前在各个活动上的精修图！
NCT罗渽民公布的张员瑛的照片一出即封神，吊带上衣搭配短裙，胸口部份连著公主裙一样的褶皱设计，刚好落在胳膊处，裙子自带清新和仙气，张员瑛好似一位甜美的公主！
NCT 재민 홈마가 찍은 아이브 장원영 pic.twitter.com/EHv42rRwQd— 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 2, 2023
在TXT然竣、秀彬等人的站姐的镜头下，张员瑛也似洋娃娃一般精致。
투바투 연준 범규 수빈 홈마가 찍은 장원영 pic.twitter.com/SwKyZPQpFq— 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 31, 2023
除了好看的五官外，张员瑛的皮肤也白皙又滑嫩，这是什么神仙颜值和绝美身材，别家站姐完全拍出了她的美！
만우절의 축복 미쳤노라— I AM 깍이 (@kimkolkak) April 2, 2023
장원영 얼굴의축복이끝이없노라. pic.twitter.com/EqvjTGwGoo
221216 가요대축제— +ª (@pplusalphha) March 31, 2023
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220916 미니팬미팅 장원영 HD— (@SweetDream614) March 31, 2023
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