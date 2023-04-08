今年愚人节有257位站姐晒了IVE张员瑛的精修图！美到发光，这是在逃公主吧
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今年愚人节有257位站姐晒了IVE张员瑛的精修图！美到发光，这是在逃公主吧

明星   2023年4月8日   星期六08:00   Tracy   1

（封面图源：IG@for_everyoung10）

今年的愚人节，看看站姐们都放了谁的照片。

韩国K-POP饭圈有个不成文的规则，站姐们会在愚人节这天放别家爱豆的精修照，水平绝对不输给自家本命P图的技术，据说今年有257位站姐上传了IVE人气成员张员瑛早前在各个活动上的精修图！

NCT罗渽民公布的张员瑛的照片一出即封神，吊带上衣搭配短裙，胸口部份连著公主裙一样的褶皱设计，刚好落在胳膊处，裙子自带清新和仙气，张员瑛好似一位甜美的公主！

在TXT然竣、秀彬等人的站姐的镜头下，张员瑛也似洋娃娃一般精致。

除了好看的五官外，张员瑛的皮肤也白皙又滑嫩，这是什么神仙颜值和绝美身材，别家站姐完全拍出了她的美！

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  • Waiyin Luk
    1小时前
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