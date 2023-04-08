电影《鲁蛇大翻身》宛如真实版《灌篮高手》轰动全韩！观众满意度高达97%！RM、安孝燮、李圣经、车胜元等现身支持！

年度热血感动巨献《鲁蛇大翻身》，改编自2012年韩国全国高中篮球大赛中，釜山中央高中篮球队的真实故事！当时被视为最弱队伍的中央高中，在无任何一名替补选手的情况下，竟获得全国亚军，此队伍的教练和球员们的故事因此被称为「真实版《灌篮高手》」轰动全韩！《犯罪都市》制作团队当年看到釜山中央高中篮球队相关新闻报导后，认为这比他们所制作过的任何电影还更戏剧化，因此筹备了十多年，将此真实故事搬上大银幕！

《鲁蛇大翻身》於4月5日在韩国上映后，荣登新片票房冠军，CGV电影院观众满意度更来到97%，口碑沸腾中！在事前的VIP试映会，防弹少年团成员RM、演员车胜元、千玗嬉、李圣经、安孝燮等人都现身支持本作，让现场星光熠熠！《鲁蛇大翻身》由《超”人”气动物园》安宰弘、《爱的迫降》李信盈（韩方已正名：网译：李新英）、郑珍云、《恋慕》金泽、《偶然发现的一天》郑干柱、《我们的蓝调时光》金慜、《僵尸校园》安祗皞等实力派演员参演！







《鲁蛇大翻身》故事叙述篮球选手出身的公益勤务要员阳铉（安宰弘饰），被提拔为濒临解散危机的釜山中央高中篮球队的新教练，他想起自己高中时曾成为MVP的回忆，决心让这支球队起死回生。阳铉集结了曾备受瞩目却陷入低潮的天才选手基范（李信盈饰）；因负伤而放弃梦想的全能小前锋奎赫（郑珍云饰）；只拥有绝佳弹跳力的前足球选手顺圭（金泽饰）；只有街头篮球经验的刚浩（郑干柱饰）；有7年篮球经历的板凳球员宰允（金慜饰）；满腔热血、自称是麦可乔丹的振昱（安祗皞饰）这6名选手，终於在2012年全国高中篮球大赛中缔造奇迹！年度青春热血巨作《鲁蛇大翻身》4月28日在台上映！



安宰弘在电影《超”人”气动物园》、电视剧《浪漫的体质》、《三流之路》及《请回答1988》中，以一见如故的亲切魅力和变幻莫测的存在感掳获大家的心！这次安宰弘以电影《鲁蛇大翻身》再创自己的人生角色，为了更接近「姜教授」这个角色，只花一周就胖了10公斤！安宰弘还自豪地说：「导演当时看到我增重后的模样笑得很开心，当我听到导演说我看起来很棒时，心情变得非常好！」



此外，安宰弘对於「姜教练」的发型、随身用品也费尽苦心，还分析了当时比赛的影片、访谈、新闻报导等资料，完美复制教练的眼神和动作，对於每项细节都毫不马虎，他说：「我看了30GB大的所有比赛的影片，想将教练的表情与心境融入到电影中。」而安宰弘和姜教练本人的相似程度还让他被误认成是姜教练本人，他笑说：「其中一位球员本人的母亲曾来过拍摄现场，当时我的外型几乎和教练本人一模一样，让球员母亲吓了一大跳！」年度青春热血巨作《鲁蛇大翻身》4月28日在台上映！



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