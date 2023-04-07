《BOYS PLANET》第三轮生存排名先公开：朴瀚彬11位，离出道位再进一步！

《Boys Planet》第三轮生存取18名进入决赛，稍早透过了Mnet YouTube直播公开了部分生存名单。

此次生存名单由最新星级导师全昭弥公布，按照惯例依第三轮表演组别一一公布生存者。抢先公开给予观众的是〈Switch〉与〈En Garde〉组，12人除了前9准出道位与第18位末位生存者之外，7人顺利生存，其中1人为〈Switch〉朴瀚彬，朴瀚彬第11位。



朴瀚彬从初登场到主题曲测试，星级一直是四星，在第三轮竞赛途中主动退出超额的原队伍改到〈Switch〉，担任Killing Part拿下该队最高分获得福利分数。朴瀚彬从第一轮22位、第二轮13位，如今再进一步到11位，离出道位越来越近。（全昭弥表示很欣赏他在舞台上的表情展现，让他多摆几个Pose）



完整的第三轮生存排名要等下周播出才会揭晓，28名仅取18名，不仅练习生本人，许多观众也替自己喜爱的练习生紧张、担心。

另外，昨（6）日播出的第三轮赛果，由台湾练习生陈冠睿在内的〈Over Me〉拿下全场最高总分，他们获得了Mnet音乐节目《M Countdown》表演机会，还要举办粉丝见面会。

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