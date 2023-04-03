《请回答1988》VS《黑暗荣耀》哪一组剧外认爱的CP让你冲击更大呢？惠利&柳俊烈VS李到晛&林智妍

你也一眼就看懂这张图的奥妙吗？上周末的认爱新闻，是不是让你很意外呢？来看看这几对CP的故事吧！

还记得当年追 tvN《请回答1988》时，女主德善（惠利 饰）夹在两男之间，是配金正焕（柳俊烈 饰）还是崔泽（朴宝剑 饰）吵得非常凶！最终，2016年1月16日完结的老公是崔泽。



但！是！2017年8月16日，在现实生活中认爱柳俊烈！！！让一票追剧时希望德善配正焕的剧迷们，都相当开心并献上祝福。如今两人依旧稳定交往中。



而就在2023年的4月1日愚人节当天，D社报导了 Netflix《黑暗荣耀》中的男主角李到晛（饰演朱如炡），与反派恶女林智妍（饰演朴涎镇）正在恋爱，随后经纪公司也互相承认两人确实带著好感交往中，双双认爱让大家相当吃惊。

愚人节也出情侣！D社爆《黑暗荣耀》李到晛&林智妍恋爱中‎

不是愚人节玩笑！李到晛&林智妍说法一致双双认爱♥

有网友开玩笑说「黑暗荣耀外传，文同珢（宋慧乔 饰）复仇失败」、「涎镇真够狠，连同珢的小男友都要抢」、「愚人节发稿，我到底该不该信」、「原来真的是女人不坏，男人不爱」、「睿帅又多一个爸爸了」、「这什么反转剧情啊」



看来，我只好重温宋慧乔跟朴宝剑主演的 tvN 韩剧《男朋友》了，酒店霸气 CEO 与阳光小奶狗职员的配对，实在是太合我胃口啦～！XD



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