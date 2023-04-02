刘在锡《玩什么好呢》推新团再获成功！ONE TOP劳军比女团还夯，与珠珠Secret确定「GO」

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）「促销经理人计画」（清仓娱乐计画）已推出一个多月，昨（1）日播出的EP.179，珠珠Secret与ONE TOP除了做最后舞台表演之外，节目后续也公开了两个团体的存活与否。

「促销经理人」是「JS」刘在锡推出的娱乐公司，顾名思义即「清仓」，把3年前没完成的TEEN TOP〈To You〉舞蹈Cover完成，也特地打造女团「珠珠Secret」把自己收藏的爱歌〈Lonely Night〉完成并发行。



昨日播出的《玩什么好呢》EP.179，促销经理人计画告个段落，珠珠Secret（李美珠、朴真珠）与ONE TOP（JS刘在锡、HAHA、黄光熙、曹世镐、柳炳宰，李伊庚、梁世炯）来到著名的劳军音乐节目《慰问列车》展开最后一次舞台，而其实也是ONE TOP首个舞台。珠珠Secret才出道没多久却受到底下军人大力支持，ONE TOP更是！伴随著ONE TOP登场的尖叫声与活力可是比珠珠Secret登场还夸张，甚至可能是本集《慰问列车》之首，彷佛看见了‎Brave Girls劳军名场面‎！



接近尾声离别时刻来临，节目气氛变得伤感，留下的是ONE TOP成员对JS的感谢，JS也感谢成员们。幸好观众投票结果，珠珠Secret与ONE TOP要「GO」，继续走下去！JS已承诺若受半数观众支持，珠珠Secret与ONE TOP会再次活动，尤其ONE TOP会出新歌！



刘在锡透过《玩什么好呢》已推出过退货远征队、SSAK3、MSG Wannabe、WSG Wannabe……等团体，此次珠珠Secret与ONE TOP也再次带动话题获得成功，珠珠Secret音源同样榜上有名，就希望未来ONE TOP新歌也能成功！

▼珠珠Secret与ONE TOP出演《慰问列车》片段



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