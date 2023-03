BTS V＆BLACKPINK Jennie 在 Harry Styles 演唱会上被捕捉！「同框照」引发热烈讨论

哈利史泰尔斯(Harry Styles)的首场访韩演出在20日奥林匹克公园 KSPO DOME 举行。

不仅是粉丝们,明星们也爲之疯狂。BLACKPINK 的 Jennie&ROSÉ、BTS 防弹少年团的 RM&SUGA&V&柾国、MONSTA X 的亨元、Aespa 的 Karina&Winter、Somi、演员柳俊烈、李东辉、朴炯植等人都观看演出。

特别是去年数次卷入恋爱传闻的 Jennie 和 V 同时出现在演唱会现场,吸引人们的关注。Jennie 在 ROSÉ 上传的限时动态中露面,V 则亲自上传观看演唱会的照片。据悉,两人坐在2楼同一排的指定座位上「分开又一起」享受了演出,「同框照」也在网路引发热烈讨论。



I can't stand it with taennie pic.twitter.com/fMDi9KjJOK

oh my taennie, so close yet so far pic.twitter.com/YNOU9nCBR5