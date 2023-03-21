BTS V＆BLACKPINK Jennie 在 Harry Styles 演唱会上被捕捉！「同框照」引发热烈讨论

哈利史泰尔斯（Harry Styles）的首场访韩演出在20日奥林匹克公园 KSPO DOME 举行。

不仅是粉丝们，明星们也爲之疯狂。BLACKPINK 的 Jennie＆ROSÉ、BTS 防弹少年团的 RM＆SUGA＆V＆柾国、MONSTA X 的亨元、Aespa 的 Karina＆Winter、Somi、演员柳俊烈、李东辉、朴炯植等人都观看演出。

特别是去年数次卷入恋爱传闻的 Jennie 和 V 同时出现在演唱会现场，吸引人们的关注。Jennie 在 ROSÉ 上传的限时动态中露面，V 则亲自上传观看演唱会的照片。据悉，两人坐在2楼同一排的指定座位上「分开又一起」享受了演出，「同框照」也在网路引发热烈讨论。



I can't stand it with taennie pic.twitter.com/fMDi9KjJOK — (@taennie__vj) March 20, 2023

oh my taennie, so close yet so far pic.twitter.com/YNOU9nCBR5 — hearting (@taennietalk) March 20, 2023

Jennie 和 V 去年5月在济州岛旅行目击之谈传开后，爆出恋爱传闻，之后 Jennie 的手机还被骇客入侵，将她的私生活照曝光。但双方所属公司一直没有回应恋爱传闻，但 Jennie 所属的 YG 娱乐打破长时间的沉默表示：「一直在持续监控相关内容，在完成证据收集后提交了诉状。」表示将予以保护。



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