BTS V＆BLACKPINK Jennie 在 Harry Styles 演唱會上被捕捉！「同框照」引發熱烈討論

哈利史泰爾斯（Harry Styles）的首場訪韓演出在20日奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行。

不僅是粉絲們，明星們也爲之瘋狂。BLACKPINK 的 Jennie＆ROSÉ、BTS 防彈少年團的 RM＆SUGA＆V＆柾國、MONSTA X 的亨元、Aespa 的 Karina＆Winter、Somi、演員柳俊烈、李東輝、朴炯植等人都觀看演出。

特別是去年數次捲入戀愛傳聞的 Jennie 和 V 同時出現在演唱會現場，吸引人們的關注。Jennie 在 ROSÉ 上傳的限時動態中露面，V 則親自上傳觀看演唱會的照片。據悉，兩人坐在2樓同一排的指定座位上「分開又一起」享受了演出，「同框照」也在網路引發熱烈討論。



I can't stand it with taennie pic.twitter.com/fMDi9KjJOK — (@taennie__vj) March 20, 2023

oh my taennie, so close yet so far pic.twitter.com/YNOU9nCBR5 — hearting (@taennietalk) March 20, 2023

Jennie 和 V 去年5月在濟州島旅行目擊之談傳開後，爆出戀愛傳聞，之後 Jennie 的手機還被駭客入侵，將她的私生活照曝光。但雙方所屬公司一直沒有回應戀愛傳聞，但 Jennie 所屬的 YG 娛樂打破長時間的沉默表示：「一直在持續監控相關內容，在完成證據收集後提交了訴狀。」表示將予以保護。



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