辛睿恩自爆《黑暗荣耀》中，为了配合成年版朴涎镇遮掉了鼻上的美人痣！

辛睿恩公开了拍摄Netflix《黑暗荣耀》的幕后故事。

在《黑暗荣耀》中饰演女二号朴涏镇高中时期的年轻演员就是辛睿恩，她凭藉不俗的演技给观众们留下了深刻的印象。 最近她又进组拍摄新剧《花书生热爱史》，为宣传新剧做客了《我家的熊孩子》。 妈妈团看到乖巧可爱的辛睿恩忍不住感叹「这么善良漂亮的脸怎么能演出那么可恶的角色？ ！」

主持人徐章勋透露《黑暗荣耀》播出后成人朴涏镇的扮演者林智妍收到很多关於卷发棒SNS私讯，他很好奇辛睿恩是否也是如此。 辛睿恩表示：「开播之前公司告诉我电视剧开播之后我的粉丝数很有可能会涨，我自己也很期待，但是真实情况却是很多网友说不想看到我的笑脸，都取关了我。」 听到这里主持人安慰她说：「这反而是说明你演得太好了。」 许景焕的妈妈还称赞辛睿恩的鼻子上有一颗「美人痣」，辛睿恩表示：「拍摄《黑暗荣耀》的时候为了配合成人扮演者林智妍前辈，把美人痣遮住了。」





此外，辛睿恩主演的新剧《花书生热爱史》讲述了打破所有固定观念的寄宿家庭「二花院客栈」的主人尹端午和怀有秘密的寄宿生花书生三人帮。 四位青春演绎的清新无邪的神秘浪漫喜剧史剧，於3月20日正式开播。



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