刘寅娜回归浪漫喜剧《宝拉！黛宝拉》化身恋爱教练！与尹贤旻、朱相昱、2PM灿盛、iKON具俊会推拉暧昧

【人物简介&最新预告】好久没看到可爱又性感的「刘寅娜」了，恋爱教练的人设好适合她，我会为了她而追这部剧的！真的是好意想不到的组合喔～。大家觉得如何呢？

如果《浪漫速成班》的明星数学讲师是郑敬淏饰演的崔直说，那么拯救你恋爱烦恼、听取完整爱情攻略的明星讲师就是刘寅娜所饰演的「黛宝拉」啦！



即将在4月12日首播的 ENA 全新浪漫喜剧《宝拉！黛宝拉》公开了女主刘寅娜的人物剧照，以及她和男主尹贤旻的双人海报，活泼俏皮的可爱模样，引发大众的好奇心～。



本剧讲述擅长拟定作战策略的最强恋爱教练&人气作家－黛宝拉（刘寅娜 饰）和难以恋爱的图书出版企划副代表－李秀赫（尹贤旻 饰）之间，惊心动魄的浪漫爱情喜剧。



▼台词排练合照，图左至右：具俊会、朴素珍、导演、刘寅娜、尹贤旻、朱相昱、黄灿成。



【人物简介】

▼刘寅娜饰演的延宝拉是笔名「黛宝拉」的恋爱书籍人气作家，也是人人吹捧地顶级恋爱教练。



▼尹贤旻饰演图书出版真理的副代表兼出版企划「李秀赫」，在爱情面前特别理性面对的男子。



▼朱相昱饰演图书出版真理的代表「韩相镇」，秀赫的好友兼事业伙伴，绅士且懂营造气氛，享受自由奔放人生的人却一点都不随便。



▼Girl's Day朴素珍饰演杂志编辑「李有贞」，延宝拉的好友，性格洒脱、活泼，严格管理自己的事业女强人。



▼2PM黄灿盛连锁炸鸡店的拥有者「卢周莞」，帅气又有能力，和延宝拉恋爱了三年。



▼iKON具俊会饰演亲和力满点的忙内「杨振浩」，虽然擅长运动、唱歌、料理…等各种事物，却什么也不专精，也没什么特别的梦想。



▼《宝拉！黛宝拉》概念预告，4月12日首播：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻