B.I金韩彬拍片向粉丝高呼：I love you！超暖福利澳门开骚特准拍摄留回忆

韩国杰出音乐人B.I金韩彬,即将於2023年4月30日(星期日)晚上7点假「澳门百老汇」- 百老汇舞台,举行《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L:THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》。

而B.I就特地为歌迷拍摄了问候影片,除了约定跟大家见面,更向ID(B.I粉丝称号)们大喊:「I love you!」另外更为全场观众争取了拍摄演出的超级福利,绝对是K-pop迷的最大喜讯!



在问候影片上,B.I先跟大家打招呼:「Hello, Macau. This is B.I!」感觉既亲切又帅气。之后就开始介绍他正举行2023年的亚洲巡回演出《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L:THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》,而4月30日则会来到澳门。B.I还说:「他非常兴奋可以在澳门见到大家,而且更觉得一定会非常有趣,并提醒粉丝们不要错过!」最惊喜就是在影片的最后,B.I对著镜头大喊:「I love you Macau IDs!」显露他对第一次以个人身份来到澳门演出的期待,以及可以跟ID们近距离接触的热情。



为了感谢观众们对B.I的厚爱和支持,《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L:THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》更打破一般K-pop演出严禁摄影的惯例,特别准许观众们在演出和福利活动进行期间以手机拍摄,让ID们记录珍贵的每一刻!而主办方只是温馨地提醒大家不要把手机举高过头,以免影响其他观众欣赏B.I的演出,可说非常暖心!





各位乐迷不想错过B.I的精彩演出,以及获取再见环节、签名海报等粉丝福利,就要好好把握最后的购票机会!想知道有关更多B.I澳门站巡演的相关资讯,可留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新,以及新闻公布。





《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L:THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》

日期:2023年4月30日(星期日)

时间:晚上7时正

地点:「澳门百老汇」- 百老汇舞台

门票:港币HKD/澳门币MOP $1,888 (VIP) / $1,288 / $888

售票平台:https://www.broadwaymacau.com.mo/

经纪公司:131 Label

主办单位:万星国际娱乐文化

粉丝福利:

- 彩排:购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者

- 团体照(每组20人):购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者

- 再见环节:所有购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者及购买价值HKD/MOP $1,288门票者中抽选450人

- 签名海报:购买价值VIP HKD/MOP $1,888 门票者中抽选100人及购买价值HKD/MOP $1,288门票者中抽选100人

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻