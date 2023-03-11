B.I金韓彬拍片向粉絲高呼：I love you！超暖福利澳門開騷特准拍攝留回憶

韓國傑出音樂人B.I金韓彬，即將於2023年4月30日（星期日）晚上7點假「澳門百老匯」- 百老匯舞台，舉行《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》。

而B.I就特地為歌迷拍攝了問候影片，除了約定跟大家見面，更向ID（B.I粉絲稱號）們大喊：「I love you！」另外更為全場觀眾爭取了拍攝演出的超級福利，絕對是K-pop迷的最大喜訊！



在問候影片上，B.I先跟大家打招呼：「Hello, Macau. This is B.I！」感覺既親切又帥氣。之後就開始介紹他正舉行2023年的亞洲巡迴演出《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》，而4月30日則會來到澳門。B.I還說：「他非常興奮可以在澳門見到大家，而且更覺得一定會非常有趣，並提醒粉絲們不要錯過！」最驚喜就是在影片的最後，B.I對著鏡頭大喊：「I love you Macau IDs！」顯露他對第一次以個人身份來到澳門演出的期待，以及可以跟ID們近距離接觸的熱情。



為了感謝觀眾們對B.I的厚愛和支持，《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》更打破一般K-pop演出嚴禁攝影的慣例，特別准許觀眾們在演出和福利活動進行期間以手機拍攝，讓ID們記錄珍貴的每一刻！而主辦方只是溫馨地提醒大家不要把手機舉高過頭，以免影響其他觀眾欣賞B.I的演出，可說非常暖心！





各位樂迷不想錯過B.I的精彩演出，以及獲取再見環節、簽名海報等粉絲福利，就要好好把握最後的購票機會！想知道有關更多B.I澳門站巡演的相關資訊，可留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。





《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》

日期：2023年4月30日（星期日）

時間：晚上7時正

地點：「澳門百老匯」- 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,888 (VIP) / $1,288 / $888

售票平台：https://www.broadwaymacau.com.mo/

經紀公司：131 Label

主辦單位：萬星國際娛樂文化

粉絲福利：

- 彩排：購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者

- 團體照（每組20人）：購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者

- 再見環節：所有購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者及購買價值HKD/MOP $1,288門票者中抽選450人

- 簽名海報：購買價值VIP HKD/MOP $1,888 門票者中抽選100人及購買價值HKD/MOP $1,288門票者中抽選100人

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