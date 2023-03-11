UP10TION李欢喜因健康问题从《BOYS PLANET》下车！发布cover影片致粉丝，朴干旭不舍爆哭

UP10TION成员欢喜（李欢喜），和PENTAGON Hui（李会泽）、Ciipher Keita等人同样投入了《BOYS PLANET》选秀拚再次出道，然而9日播出的最新一集，宣布了他的下车消息。

9日播出的《BOYS PLANET》第6集，完全不见李欢喜在新回合选歌的过程，节目最后才宣布李欢喜的下车，并释出李欢喜回来和其他练习生道别的画面，大家拥上前抱住他，朴干旭更是哭成泪人儿：「我为哥哭三次了……」



「这不是结束，我会把《BOYS PLANET》当成一个转捩点，向大家呈现一个更帅气的李欢喜。我是因为健康因素才下车的，不是被淘汰的。」李欢喜向投给他票的Star Creator们表达谢意，虽然眼中看得出来充满不舍，但仍旧展现积极正面的态度。



UP10TION在节目播出后亦迅速发布官方声明，是李欢喜的话，字里行间透露了他很遗憾得先离开《BOYS PLANET》，原因是主治医师诊断得暂停活动，他也不愿拖累其他练习生而选择主动下车，「透过《BOYS PLANET》这个节目遇到很多好朋友，获得了许多幸福回忆和宝贵经验，真的非常感谢」。



李欢喜也准备了一支cover影片送给粉丝们，翻唱了润荷的〈事件的地平线〉，让没能继续在《BOYS PLANET》听见他展现主唱优势的粉丝一饱耳福、弥补些许遗憾。



李欢喜没有透露健康方面是哪里出问题，粉丝都相当担心，不过全力支持他好好休养再出发，纷纷在影片下方留言为他应援。

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