终於大结局！《Island》弓叹唤醒情炎鬼大举围攻，约翰武力爆表拼死战斗！一切是否能重归平静？ （EP.11 - 12）

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 本周五公开了大结局第11和12集，约翰战斗力全开、一整个帅爆！

*以下内容包含《Island》第11-12集关键内容！



终局之战

弓叹用炎芝作人质逼问金白主所有封印石爷的位置，金白主当年就觉得愧对般和弓叹，这次决定无论如何也要守护炎芝。 弓叹得逞了，一一破坏岛上所有石爷、释放大量情炎鬼，回来后还是杀害了金白主。



约翰想要救人但战力不足，被弓叹用剑刺穿高高挂起。 不过他才没这么容易领便当，经过张牧师悉心照顾和短暂休息后，摘掉一双耳环（类似能力封印吗？ ）满血杀回战场！眼睛变成蓝色的瞬间真的帅爆了~~





牺牲哪一个？

关於能力迟迟未能觉醒这件事，元美瑚和般分别从元情和金白主口中得知真相：元情的力量来自体内的「掌上明珠」，当年般杀死元情时一块碎片飞入般的眼中，令珠子不再完整。 若要建立结界，要么拿回碎片、放任般作为情炎鬼死去，要么燃烧掉元美瑚的生命作为代价。



元美瑚决定牺牲自己，但般恳求她：我活了太久、太累了，让我休息吧。 最终元美瑚含泪取回碎片、完成结界，般则在战斗中和弓叹同归於尽，与所有情炎鬼一同消失无踪。



没有般的世界

般终於获得平静，元美瑚和约翰也回到各自的位置继续生活。 半年后，曾经唤醒弓叹的白百教再次找上炎芝，元美瑚和约翰同时感应到危险，这一次将由他们担任守护世界的重任！

▽这一局约翰被弓叹虐得不轻，还是赶快摘掉耳环要紧啊XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻