L金明洙签新公司LOOKMEDIA，新剧《Numbers：大厦之林的监视者们》5月登场

金明洙（INFINITE L）今（7）日有消息，签约了新的经纪公司LOOKMEDIA，而其新剧也将在5月登场。

LOOKMEDIA对外表示和多方面表现卓越才华，已集不断挑战而成长的演员金明洙签定了专属合约，为了让金明洙发挥无限的能量，将积极支持他的国内外活动。



据悉，LOOKMEDIA是2009年创立的公司，旗下业务包含演员经纪、培育新演员、投资话剧与电影拍摄等等，目前拥有的另一位演员则是3月3日才签约的《回到18岁》尹相铉。LOOKMEDIA的官方IG 3日才开启，目前的版面就是两位演员的简历照（形象照）。



除了签约新公司的消息之外，MBC也开始宣传了他的新剧《Numbers：大厦之林的监视者们》，他饰演仅高中毕业的会计师，从目前公开的内容可见，他虽然扮演看似都坐在办公室的会计师，但他有高中时期打戏，当上了会计师也有横冲直撞的戏码。该剧预计在5、6月播出。（‎更多该剧消息可点此了解‎）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻