《云画的月光》童星金智怜爆债务纠纷，遭歌手ACHILLO与《高等Rapper 4》李尚宰指控

童星演员金智怜，今年1月过年期间就被爆出欠钱不还，事情拖至此还引发指控她的饶舌歌手ACHILLO暗示要轻身。

金智怜2005年生现年17岁，曾演过《云画的月光》金裕贞幼年、《梨泰院Class》权娜拉少年，出道以来的戏剧作品已近40部之多，去年也演出《具必秀不在》，岂知今年一开始就爆发债务纠纷。



▼《云画的月光》



▼《梨泰院Class》



▼《具必秀不在》（前排左）



1月22日，选秀节目《高等Rapper 4》出身的李尚宰，开始在金智怜的IG PO文底下留言：「用我的钱去海边吗？」并回答网友提问表示金额是150（应指150万），但表明金额不是问题，金智怜撒谎而借才是问题，而且联系不上金智怜。

▼李尚宰



饶舌歌手ACHILLO也发文指控，表示自己本来不想曝光，但深思了6个月后决定公开，「同居过的 @kimjiyoung0708（金智怜）朋友，因为受到家庭暴力，家里还有几亿债务，我爸爸妈妈就贷款帮智怜找了房子住，月租当然也是我父母交的，某天她却逃跑离家出走，还和Q交往，说不要联系她、钱的问题会还，但一直没有联系」。ACHILLO另外还提到金智怜答应要给猫咪80万饲养费用，又引发金智怜疑似弃养猫咪的争议。

▼李尚宰、ACHILLO、金智怜三方发言（更详细的整理可点此了解）





전 남친과 고등래퍼4 이상재 폭로

pic.twitter.com/3Fk050U6o6 — (@showbizidol__) January 22, 2023

金智怜事后透过限时动态反驳自己并没有搞失踪，但也发文声明对於相关问题及新闻报导，正与父母接受法律谘询准备应对，也对春节期间发生的坏消息向外界表达歉意。



过了1个多月，事情还是没有落幕，ACHILLO在这期间不断公开向金智怜喊话要她还钱，而且实际欠的钱不是180万是1800万，要她别装模作样说要付诸法律了。本月4日ACHILLO直播，语调平淡且神情恍惚，言语中还暗示要做出极端选择，让粉丝担心的报警，今（7）日已向大家报平安「我还活著」。

▼ACHILLO现已删除IG所有内容，图为音源网站Melon其简介照



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