两个遍体鳞伤的人能互相救赎吗？《原来这就是爱啊》被评「喜欢《我的出日记》也会喜欢」（EP.3-4）

李圣经与金英光主演的Disney+原创剧《原来这就是爱啊》上周播了3、4集，虽然讨论度不高，却悄悄走出了口碑，有不少网友不约而同反应：喜欢《我的出日记》的人也会喜欢。

（以下涉及剧透）



韩冬辰（金英光 饰）找回沈宇宙（李圣经 饰）回来上班，并要求她调到业务组帮忙监视间谍科长车永敏（徐东沅 饰），但沈宇宙拒绝了，问他就不怕自己也和车科长联手吗。而沈宇宙真的和车科长联手了，就在看见马熙慈（南基爱 饰）出现在公司且完全不认得她的之后。

帮助车科长之后，沈宇宙并没有特别雀跃，反倒因为一次误会，在韩冬辰面前更加心虚。沈宇宙与尹浚（盛骏 饰）误会了沈彗星（金睿园 饰）看上韩冬辰，殊不知韩冬辰是看在沈宇宙的份上和沈彗星沈地球（张成范 饰）姐弟吃饭。

沈宇宙直言「讨厌你和我的家人打交道」直接伤到韩冬辰，韩冬辰：「你可能以为别人是愚蠢才忍耐的，但是若把心里话都说出来，就得当场看著别人被那些话中伤。」



沈宇宙事后才知道，韩冬辰和姐姐谈到自己的时候难得笑了笑，沈彗星：「那只流浪猫一听到你的名字，尾巴就垂下来了，就像从小备受宠爱的小狗一样。」不过隔天又出现插曲，沈宇宙称韩冬辰「孤单无趣又无趣的背」是最讨厌的地方，全被韩冬辰听见。



除了韩宇宙，韩冬辰还有更多需要烦恼的事，不仅最佳展览摇摇欲坠，那个让他痛苦万分的前女友姜敏英（Hani安喜延 饰）竟然跑回来住他对面。他彷佛回到了那年很想不开的自己，走上了车道……这次又是沈宇宙帮助了他。第2集沈宇宙替韩冬辰挡掉一拳，第4集沈宇宙又出现救了韩冬辰一命，观众很难不被这两幕深深打动。



《原来这就是爱啊》走向看起来是两个遍体鳞伤的人，要展开双向救赎、疗愈彼此，‎若看1、2集像《我的大叔》，3、4集则有不少网友不约而同联想《我的出走日记》，有人提到金佳恩编剧的风格似朴海英编剧，乍看陈闷却容易深陷。



下集第5集预告，沈彗星似乎越来越喜欢尹浚了，而沈地球要韩冬辰干脆展开复仇，第一次邀他一起吃饭，韩冬辰以为自己听错了。



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