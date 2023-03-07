L金明洙簽新公司LOOKMEDIA，新劇《Numbers：大廈之林的監視者們》5月登場

金明洙（INFINITE L）今（7）日有消息，簽約了新的經紀公司LOOKMEDIA，而其新劇也將在5月登場。

LOOKMEDIA對外表示和多方面表現卓越才華，已集不斷挑戰而成長的演員金明洙簽定了專屬合約，為了讓金明洙發揮無限的能量，將積極支持他的國內外活動。



據悉，LOOKMEDIA是2009年創立的公司，旗下業務包含演員經紀、培育新演員、投資話劇與電影拍攝等等，目前擁有的另一位演員則是3月3日才簽約的《回到18歲》尹相鉉。LOOKMEDIA的官方IG 3日才開啟，目前的版面就是兩位演員的簡歷照（形象照）。



除了簽約新公司的消息之外，MBC也開始宣傳了他的新劇《Numbers：大廈之林的監視者們》，他飾演僅高中畢業的會計師，從目前公開的內容可見，他雖然扮演看似都坐在辦公室的會計師，但他有高中時期打戲，當上了會計師也有橫衝直撞的戲碼。該劇預計在5、6月播出。（‎更多該劇消息可點此了解‎）



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