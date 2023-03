NCT DREAM的世巡香港站在加多一场3/24！明天3/2开卖！

NCTzen要扑飞的朋友留意啦!

NCT DREAM,首次到港开唱成绩斐然,3月於亚博的《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》早前公售,即秒速爆满,由於歌迷不停哀求加场,NCT DREAM 终於努力度期下,开心宣布,可满足香港歌迷热烈要求,加开3月24日一场,3月2日快达票公开发售。



为了答谢香港歌迷的支持,NCT DREAM七子,特别穿上印有他们各人名字的T-Shirt, 站於镜头面前跟香港歌迷Say Hello,先由Ren-Jun仁俊第一个用国语打招呼,「香港的朋友大家好,你们等很久了吧?」接著是MARK宣布加开24日一场,「24日,25日,我们都会在亚洲博览馆演出两场!」这次是他们第一次到港举行巡回演唱会,一众成员都表示非常期待,Jisung志晟更表示 : 「特别为"HK NCTzen"演出的香港专场,我们正加紧努力准备中,希望大家可以多多支持。」



3月23日是成员是NCT DREAM成员Renjun(仁俊)的生日,目前行程上未知是否23到港,不过NCTzen已经定了三月为Renjun的生日月,宣称每一场NCT DREAM的演唱会都是全世界粉丝的聚会~为了让粉丝们能感受到仁俊生日月的幸福和快乐,一起为仁俊过生日,印尼粉丝已经为Ren-Jun仁俊於演出场地外,大展应援生日旗。而香港站的加场,最接近Ren-Jun仁俊生日,有可能是他人生第一次於香港过生日,故一众 NCTzen得知加场,亦非常兴奋,亦已发动3月2日誓抢到加场飞的宣言,要入场同Renjun(仁俊)过生日。据知 NCTzen已经不停准备生日应缓,更特意在3月23-26日与韩式自拍服务品牌合作,在铜锣湾时代广场9楼的自拍厅投放香港特别人生四格模板,为Ren-Jun仁俊庆生。而演唱会场内的生日应援也积极筹备中,应该加场当晚会非常热闹。



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》加场发售资讯如下 :

快达票公开发售日期:3月2日(上午10时)

购票热线及网址:(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

演出日期: 2023年3月24日星期五(晚上8时)

地点: 亚洲国际博览馆Arena

票价: (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成员名单:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG

*主办机构有权增加、删减或更改NCT DREAM演出成员名单,售出门票一概不可退换

注意事项:所有观众入场及观看演出时必须遵守政府公布之最新《预防及控制疾病规例》,并配合演出场地的入场安排,否则场地职员有权拒绝违规的观众进场。有关演唱会门票费用、客户服务费及速递费用,恕不退还。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻