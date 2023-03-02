神话二世终於来啦！队长Eric&罗惠美结婚6年喜得贵子，适逢国庆日网友祝贺兼敲碗：「快上育儿节目！」

恭喜Eric罗惠美夫妇升格当爸妈！小孩一定超靓仔的啦~~

据神话队长Eric所属社向媒体透露，Eric妻子罗惠美於昨日生产、母子健康，Eric也极为欣喜，正在尽心地照顾妻子和宝宝。 两人以罗惠美的休养恢复为优先，接受家人和朋友们发来的祝福，享受著幸福的时光。



Eric和演员罗惠美2017年7月结婚，去年8月宣布怀孕消息，时隔6年终於升格为人父母。 Eric不仅是神话6名成员中最早结婚，也是最早迎来二世。目前神话成员里JunJin和Andy都已娶妻，李玟雨、金炯完和申彗星则迟迟没有消息。金炯完看得很开，去年底出演电台节目时表示：「反正已经晚了，不如就慢慢来」。



昨天刚好还是韩国五个「国庆日」之一的「三一节」，也让不少韩国网友感慨别具意义。 还有网友打趣说既然Eric本名是「文晸赫」（문정혁），不如儿子就起名叫「题儿」，全名的韩文谐音是「问题儿」（문제아），即是调皮小孩的意思XD



也有很多人对宝宝的颜值感到期待，既然父母全都是明星，不如一起上育儿综艺分享日常：「欧巴变成阿爸了！」、「居然已经结婚6年，恭喜恭喜」、「小孩不用看就知是美男」、「出生在三一节，生日就是公休日耶」、「罗惠美真的很漂亮，IG上Eric帮她拍的照片全部超美」、「 王子大人出世了！虽然育儿综艺也许有点贪心，但还是期待一下XD」、「神话创造的小孩都会打酱油了，大哥的小孩才刚刚出生耶XD」。



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