NCT DREAM的世巡香港站在加多一場3/24！明天3/2開賣！

NCTzen要撲飛的朋友留意啦!

NCT DREAM,首次到港開唱成績斐然,3月於亞博的《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》早前公售,即秒速爆滿,由於歌迷不停哀求加場,NCT DREAM 終於努力度期下,開心宣佈,可滿足香港歌迷熱烈要求,加開3月24日一場,3月2日快達票公開發售。



為了答謝香港歌迷的支持,NCT DREAM七子,特別穿上印有他們各人名字的T-Shirt, 站於鏡頭面前跟香港歌迷Say Hello,先由Ren-Jun仁俊第一個用國語打招呼,「香港的朋友大家好,你們等很久了吧?」接著是MARK宣佈加開24日一場,「24日,25日,我們都會在亞洲博覽館演出兩場!」這次是他們第一次到港舉行巡迴演唱會,一眾成員都表示非常期待,Jisung志晟更表示 : 「特別為"HK NCTzen"演出的香港專場,我們正加緊努力準備中,希望大家可以多多支持。」



3月23日是成員是NCT DREAM成員Renjun(仁俊)的生日,目前行程上未知是否23到港,不過NCTzen已經定了三月為Renjun的生日月,宣稱每一場NCT DREAM的演唱會都是全世界粉絲的聚會~為了讓粉絲們能感受到仁俊生日月的幸福和快樂,一起為仁俊過生日,印尼粉絲已經為Ren-Jun仁俊於演出場地外,大展應援生日旗。而香港站的加場,最接近Ren-Jun仁俊生日,有可能是他人生第一次於香港過生日,故一眾 NCTzen得知加場,亦非常興奮,亦已發動3月2日誓搶到加場飛的宣言,要入場同Renjun(仁俊)過生日。據知 NCTzen已經不停準備生日應緩,更特意在3月23-26日與韓式自拍服務品牌合作,在銅鑼灣時代廣場9樓的自拍廳投放香港特別人生四格模板,為Ren-Jun仁俊慶生。而演唱會場內的生日應援也積極籌備中,應該加場當晚會非常熱鬧。



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》加場發售資訊如下 :

快達票公開發售日期:3月2日(上午10時)

購票熱線及網址:(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

演出日期: 2023年3月24日星期五(晚上8時)

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成員名單:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG

*主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單,售出門票一概不可退換

注意事項:所有觀眾入場及觀看演出時必須遵守政府公佈之最新《預防及控制疾病規例》,並配合演出場地的入場安排,否則場地職員有權拒絕違規的觀眾進場。有關演唱會門票費用、客戶服務費及速遞費用,恕不退還。

