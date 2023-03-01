【三月份小鲜肉、美男大放送！】 有可爱年轻的士司机、也有高大帅气寄宿生给大家选择！

可爱年轻的士司机、高大帅气寄宿生，你要哪一个呢？

犯罪韩剧《模范的士2》（模范计程车2）好评如潮，「黄Viu煲剧平台」再为广大剧迷送上多部三月巨作，其中集灵异与搞笑於一身的奇幻韩剧《Delivery Man》於今天（3月1日）开播、以古代花美男入住民宿为题材的《花书生热爱史》亦会在20日闪耀登场！无论你喜欢任何题材，总有一部合你心意！

灵魂摆渡司机：《Delivery Man》

除了儆恶惩奸的型佬金道奇（李帝勋饰）外，「2000后」小鲜肉尹灿荣亦即将加入的士司机行列！奇幻韩剧《Delivery Man》讲述「灵魂摆渡司机」徐英敏（尹灿荣饰）和失去记忆的女鬼姜智贤（方珉雅饰）相遇后，以实现鬼神们的遗愿为宗旨，展开了一场前所未有的合作和调查。



剧中的士司机徐英敏（尹灿荣饰）为了生计，开创了举世无双的特别服务 ——「鬼魂专用司机」，负责接送亡灵并协助他们完成最后心愿；失忆女鬼姜智贤（方珉雅饰）则糊里糊涂地搭上英敏的空车后便赖著不走，自此与他携手合作、侍奉逝者，也希望藉此找回过去，查出死亡真相。



童星出身、年仅21岁的尹灿荣去年凭藉僵尸剧集爆红，长年饰演「主角童年」的他也终於告别学生角色，让人好奇他将如何消化成熟稳重的「摆渡人」身份；据悉男团WINNER「门面担当」金秦禹、《太阳的后裔》金玟锡亦确定参演剧集，引发粉丝关注！

花美男宿舍：《花书生热爱史》

改编自网路小说，青春古装韩剧《花书生热爱史》以古代民宿为背景，讲述打破既有观念的寄宿家庭「梨花院颐和园」女主人尹端午（辛睿恩饰），和怀有不可告人秘密的寄宿生「花书生三人帮」：武科生姜山（厉云饰）、富家子弟金时烈（姜勋饰）、名门之后郑有夏（郑干柱饰）合力解开十三年前的神秘谜团，以及围绕四人的心动罗曼史。



近年辛睿恩戏约不断，今年还因为「霸凌宋慧乔」而声名大噪，荣登一代恶女之余，也让她成功摆脱「收视毒药」。过去曾获封「国民初恋」接班人的她，今次也是首度挑战古装剧集，剧中她更被「古代F3」包围，颜值满分的四人帮肯定刷出火花！



２部Viu Original原创韩剧《Delivery Man》、《花书生热爱史》分别在3月1日及3月20日「黄Viu煲剧平台」盛大首播，香港观众可以免费紧贴最新进度。

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