Stray Kids Lee Know啊，劝你善良XD！居然向日本粉丝推荐这个「打卡地」

这位男爱豆,劝你不要乱推荐喔!!!(大笑)

男团 Stray Kids 成员 Lee Know(李旻浩)经常通过粉丝交流平台和国内外的迷弟迷妹们互动,最近就有一位来自日本的粉丝向 Lee Know 询问「第一次去韩国旅行,有什么推荐的好地方?」 Lee Know 的答案真的要笑死本土粉丝了。



하 9호선 급행 .........

리노 진심 지하철 좀 타본 녀석인거 티날때 좋음 pic.twitter.com/3PLioRMZZI — 빠릿 (@ppalit1025) February 24, 2023

Lee Know 告诉日本粉丝,一定要去搭乘傍晚6点-8点的捷运(地铁)9号线(急行)。 Lee Know 所说的时间实则是韩国上班族下班时间,无论是捷运还是公共巴士上都挤满了人,根本就是人贴人的程度,尤其是9号线,是以拥挤而著称的一条线。 看到 Lee Know 逗日本粉丝,不少本土粉丝留言称:「Lee Know,你这个恶魔」、「欢迎体验韩国版地狱捷运」、「Lee Know 你是打算笑死我吗」等。



김포에서 지하철 9호선을 경험한 윤석열 후보



"경전철 2량이면 너무 적다. 정말 좁고 사람들로 가득 찬 곳에서 많은 시민들께서 큰 불편을 겪고 계셨다. 지옥철이라는 표현조차 부족할 정도다. GTX 3개 노선부터 조속히 완공하겠다. 17조원을 투입해 수도권 광역교통망을 확충하겠다." pic.twitter.com/FSW3IH67Cl — 濊貊 東夷 (@HZSPTifiRegHQ5g) March 4, 2022

哈哈哈哈,被本命爱豆「推荐」的好去处,不知道会不会有粉丝勇敢地去挑战一次!!

