Stray Kids Lee Know啊，劝你善良XD！居然向日本粉丝推荐这个「打卡地」
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Stray Kids Lee Know啊，劝你善良XD！居然向日本粉丝推荐这个「打卡地」

明星   2023年3月5日   星期日08:30   Tracy  

（封面图源：IG@realstraykids、unsplash）

这位男爱豆，劝你不要乱推荐喔！！！（大笑）

男团 Stray Kids 成员 Lee Know（李旻浩）经常通过粉丝交流平台和国内外的迷弟迷妹们互动，最近就有一位来自日本的粉丝向 Lee Know 询问「第一次去韩国旅行，有什么推荐的好地方？」 Lee Know 的答案真的要笑死本土粉丝了。

Lee Know 告诉日本粉丝，一定要去搭乘傍晚6点-8点的捷运（地铁）9号线（急行）。 Lee Know 所说的时间实则是韩国上班族下班时间，无论是捷运还是公共巴士上都挤满了人，根本就是人贴人的程度，尤其是9号线，是以拥挤而著称的一条线。 看到 Lee Know 逗日本粉丝，不少本土粉丝留言称：「Lee Know，你这个恶魔」、「欢迎体验韩国版地狱捷运」、「Lee Know 你是打算笑死我吗」等。

哈哈哈哈，被本命爱豆「推荐」的好去处，不知道会不会有粉丝勇敢地去挑战一次！！

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