等了7年《Signal》第二季要来了吗？「朴海英」李帝勋：「一定会有的，我会继续给编剧发讯息」

什么时候才可以看到《Signal 信号》第二季呢（敲碗！！

李帝勋日前在马尼拉举行粉丝见面会，被记者问到关於《Signal 信号》第二季一事，他回答：「我觉得一定会有第二季的。」接著还说：「所以我...会继续给编剧发讯息，问她什么时候会出第二季。」

이제훈 : 시그널2 꼭 나와야 한다.

작가님에게 계속 문자 보낼것



부라보 잘한다 이제훈 pic.twitter.com/Fbf5v6JUwM — 답정잊 (@sincerely840704) March 2, 2023

《Signal 信号》是2016年播出的剧集，最后一集已经为第二季埋下伏笔，许多观众都非常期待续集，这几年也不止一次传出拍摄第二季的消息，但最终因为各种问题不了了之。金银姬编剧曾在采访表示拍摄续集的决心：「无论如何，我都想在隐退之前让大家看到《Signal 信号》后续篇，我会努力地四处奔走。」而三位主演均表示愿意出演，希望可以快点看到啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



而李帝勋主演的《模范计程车2》（港译：模范的士2》正在热播中，3日播出的第5集收视再创新高，全国收视是14.7%、首都圈是16.3%。「彩虹运输5人帮」从书妍那里接到寻找妹妹小望的委托后，察觉到事件背后有「公寓非法订购中介人」姜弼胜（金道允 饰）并接近他，刚好结束在令人紧张的地方，不知道最后会是如何呢？



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