李鎭赫出道4年再度来台！为台粉献上「想见你」〜想现学现卖中文糗凸槌「一起唱」跟「尖叫声」傻傻分不清！

李鎭赫於3月4日晚间在信义区Legacy MAX开唱，他在昨日联访时对於苦练的中文歌卖了关子，来到现场终於揭晓就是大家熟悉的「想见你想见你想见你」，他还为台湾粉丝学了好几句中文，在舞台上却搞错意思凸槌了，后来他才发现，有点小后悔。

李鎭赫一出场就带来劲歌热舞，还对在舞台上连发昨天来台新学到的电影台词「不敢相信」，李鎭赫表示这段期间时常收到来自台湾V团们寄给他的礼物与卡片，让他知道台湾还是有许多人支持著他，想到这些他的心都暖了起来，来台湾见到大家，对他来说更是非常大的鼓励与力量。



李鎭赫说台剧《想见你》在韩国人气非常高，他自己也看了而且非常喜欢，所以努力的练习这首中文主题曲「想见你想见你想见你」送给大家，咬字算是相当清晰标准，让现场粉丝们也听得相当满足。



李鎭赫也把昨天恶补的中文全部都用出来，他说为了炒热现场的气氛学了两句「一起唱」跟「尖叫声」，想要在关键时刻用来Cue粉丝，没想到他在舞台上却糗把这两个词的意思记反了，想要粉丝们来点尖叫声的时候他却说了「一起唱」，想要大家跟他合唱的时候他却喊著「尖叫声」！后来李鎭赫自己发现了，还不断在台上跟大家说「我错了」，令粉丝们觉得他非常直白又搞笑。



李鎭赫昨日也在SNS上公开了自己在宁夏夜市的照片，看起来大啖许多台湾美食，除了在现场大吃以外，也外带了很多回到饭店慢慢享用。李鎭赫也很开心在路上有韩国游客认出他来。舞台上他也对粉丝们准备的应援非常感动，表示会记得这一份力量继续努力。



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