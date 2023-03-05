Stray Kids Lee Know啊，勸你善良XD！居然向日本粉絲推薦這個「打卡地」

這位男愛豆，勸你不要亂推薦喔！！！（大笑）

男團 Stray Kids 成員 Lee Know（李旻浩）經常通過粉絲交流平台和國內外的迷弟迷妹們互動，最近就有一位來自日本的粉絲向 Lee Know 詢問「第一次去韓國旅行，有什麼推薦的好地方？」 Lee Know 的答案真的要笑死本土粉絲了。



하 9호선 급행 .........

리노 진심 지하철 좀 타본 녀석인거 티날때 좋음 pic.twitter.com/3PLioRMZZI — 빠릿 (@ppalit1025) February 24, 2023

Lee Know 告訴日本粉絲，一定要去搭乘傍晚6點-8點的捷運（地鐵）9號線（急行）。 Lee Know 所說的時間實則是韓國上班族下班時間，無論是捷運還是公共巴士上都擠滿了人，根本就是人貼人的程度，尤其是9號線，是以擁擠而著稱的一條線。 看到 Lee Know 逗日本粉絲，不少本土粉絲留言稱：「Lee Know，你這個惡魔」、「歡迎體驗韓國版地獄捷運」、「Lee Know 你是打算笑死我嗎」等。



김포에서 지하철 9호선을 경험한 윤석열 후보



"경전철 2량이면 너무 적다. 정말 좁고 사람들로 가득 찬 곳에서 많은 시민들께서 큰 불편을 겪고 계셨다. 지옥철이라는 표현조차 부족할 정도다. GTX 3개 노선부터 조속히 완공하겠다. 17조원을 투입해 수도권 광역교통망을 확충하겠다." pic.twitter.com/FSW3IH67Cl — 濊貊 東夷 (@HZSPTifiRegHQ5g) March 4, 2022

哈哈哈哈，被本命愛豆「推薦」的好去處，不知道會不會有粉絲勇敢地去挑戰一次！！

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