HYBE最风光！欧洲最大音乐奖MTV EMA，BTS智旻&柾国、LE SSERAFIM、NewJeans等入围

欧洲规模最大流行音乐颁奖典礼「MTV欧洲音乐大奖」（MTV EMA），於当地时间8日公开了今年《MTV EMA 2024》入围名单，KPOP入围者属HYBE娱乐最为旗下艺人占最多数、最为风光。

首先，天团BTS防弹少年团成员智旻（Jimin）与柾国（Jung Kook）solo成绩不同反响，双双入围「Best K-Pop」，入围此奖项的还有LE SSERAFIM、BLACKPINK solo成员LISA、NewJeans与Stray Kids。其中，‎柾国是去年此奖项获奖者，同时以单曲〈Seven (Feat. Latto)〉拿下最佳歌曲奖‎。



提到LISA，LISA是本届K-Pop艺人入围之冠，入围四项，除了「Best K-Pop」之外还入围「Biggest Fans」，与西班牙歌手Rosalía合作之单曲〈NEW WOMAN〉则入围「Best Collaboration」（最佳合作）与「Best Video」。



仅次於LISA的是LE SSERAFIM，LE SSERAFIM入围「Best K-Pop」还入围「Best Push」、「Best New」。另外，出道仅7个月的ILLIT没有入围「Best K-Pop」，倒入围了「Best Asia Act」，是该奖项唯一入选的K-Pop艺人。



从BTS、LE SSERAFIM、NewJeans到ILLIT都是HYBE娱乐旗下艺人（LISA属LLOUD，Stray Kids属JYP娱乐），此入围名单再次说明了HYBE娱乐进军欧美相当成功。

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