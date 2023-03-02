当团内门面担当被玩坏！IVE张员瑛和SEVENTEEN金珉奎广告引热议：这CF成品珉奎会被成员笑很久喔

【影片】真的请广告商们不要乱用脸蛋耶，网友：「为什么要像泰山一样荡来荡去」、「其实真的不用飘在空中，超不自然的」、「脸蛋满分，广告０分」、「为什么要对这么帅气和漂亮的孩子这样」

韩国人气保养品牌 innisfree 推出的最新广告中，邀请到人气偶像 IVE 张员瑛和 SEVENTEEN 金珉奎拍摄，两位都是团内的门面担当，所以消息一出时当然让许多粉丝感到非常期待，不过，成果出来时，似乎让人忍不住想笑。



先来跟大家分享一下这个广告的概念，是一个充满神秘力量和无限可能性的岛屿，能更爱我自己且从中获得崭新的灵感，准备好了吗？

▼张员瑛的片段：

▼金珉奎的片段：

▼完整广告：



网友留言：「为什么要对这么帅气和漂亮的孩子这样」、「广告商给我出来面对」、「资本主义的力量好可怕啊，也不能随便说不」、「这CF的成品，我有预感珉奎会被成员笑很久喔」、「啊～好漂亮，啊～好帅，啊…忍不了了，我要分享给朋友跟我一起笑一下」、「这概念不差，但肯定能拍得更好吧？」、「孩子们已经很努力了，看完却只能叹气耶」、「为什么要像泰山一样荡来荡去」、「其实真的不用飘在空中，超不自然的」、「脸蛋满分，广告０分」

看完觉得如何呢？

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