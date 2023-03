当团内门面担当被玩坏！IVE张员瑛和SEVENTEEN金珉奎广告引热议：这CF成品珉奎会被成员笑很久喔

【影片】真的请广告商们不要乱用脸蛋耶,网友:「为什么要像泰山一样荡来荡去」、「其实真的不用飘在空中,超不自然的」、「脸蛋满分,广告0分」、「为什么要对这么帅气和漂亮的孩子这样」

韩国人气保养品牌 innisfree 推出的最新广告中,邀请到人气偶像 IVE 张员瑛和 SEVENTEEN 金珉奎拍摄,两位都是团内的门面担当,所以消息一出时当然让许多粉丝感到非常期待,不过,成果出来时,似乎让人忍不住想笑。



先来跟大家分享一下这个广告的概念,是一个充满神秘力量和无限可能性的岛屿,能更爱我自己且从中获得崭新的灵感,准备好了吗?

▼张员瑛的片段:

[THE NEW ISLE] 새로워진 이니스프리 #장원영 pic.twitter.com/z8hvRjCzJl

▼金珉奎的片段:

#민규 MINGYU FOR INNISFREE

THE NEW ISLE: 새로워진 이니스프리 pic.twitter.com/bDXxcPc5oN