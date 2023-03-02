當團內門面擔當被玩壞！IVE張員瑛和SEVENTEEN金珉奎廣告引熱議：這CF成品珉奎會被成員笑很久喔

當團內門面擔當被玩壞！IVE張員瑛和SEVENTEEN金珉奎廣告引熱議：這CF成品珉奎會被成員笑很久喔

明星   2023年3月2日   星期四08:30   MiJimin  

（封面圖源：youtube@INNISFREE）

【影片】真的請廣告商們不要亂用臉蛋耶，網友：「為什麼要像泰山一樣盪來盪去」、「其實真的不用飄在空中，超不自然的」、「臉蛋滿分，廣告０分」、「為什麼要對這麼帥氣和漂亮的孩子這樣」

韓國人氣保養品牌 innisfree 推出的最新廣告中，邀請到人氣偶像 IVE 張員瑛和 SEVENTEEN 金珉奎拍攝，兩位都是團內的門面擔當，所以消息一出時當然讓許多粉絲感到非常期待，不過，成果出來時，似乎讓人忍不住想笑。
（圖源：twitter@이니스프리）（圖源：twitter@이니스프리）（圖源：twitter@이니스프리）（圖源：twitter@이니스프리）

先來跟大家分享一下這個廣告的概念，是一個充滿神秘力量和無限可能性的島嶼，能更愛我自己且從中獲得嶄新的靈感，準備好了嗎？

▼張員瑛的片段：

（圖源：youtube@INNISFREE）

▼金珉奎的片段：

（圖源：youtube@INNISFREE）

▼完整廣告：

網友留言：「為什麼要對這麼帥氣和漂亮的孩子這樣」、「廣告商給我出來面對」、「資本主義的力量好可怕啊，也不能隨便說不」、「這CF的成品，我有預感珉奎會被成員笑很久喔」、「啊～好漂亮，啊～好帥，啊…忍不了了，我要分享給朋友跟我一起笑一下」、「這概念不差，但肯定能拍得更好吧？」、「孩子們已經很努力了，看完卻只能嘆氣耶」、「為什麼要像泰山一樣盪來盪去」、「其實真的不用飄在空中，超不自然的」、「臉蛋滿分，廣告０分」

看完覺得如何呢？

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