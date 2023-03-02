韩国铁路公社职员3年私查BTS RM个人信息18次，被发现后下场超惨

防弹少年团成员RM大吐个人信息遭偷看的苦水。

1日，RM更新了个人ig story，并贴出了一张新闻报导的截图。 图片里写著韩国铁路公社职员私下浏览RM车票信息的内容。 前不久，在韩国铁路公社担任IT业务的A某利用职务之便从2019年开始3年时间里18次私自浏览RM车票信息、地址和电话号码等。 A某在票务预约、售卖部份工作，有极大的机会接触到顾客信息。 公社之所以能揪出A某，是因为其他职员据报，称A某「偷看了RM的预约内容之后，去见了本人」。



公社相关人士称：「该职员虽然私下浏览了旅客的信息，但并未向外泄露，这件事情发生后我社开发了浏览个人信息时候会跳出弹窗，填写浏览原因的功能」。 当事人A某表示：「我是RM的粉丝，因为好奇心才查阅了他的个人信息，已经知道错了。」 此外，韩国铁路公社已经对A某做出惩罚，解除了他的职务。



看到自己的信息被人无故查阅，RM也表示很无奈，截图了相关信息，并配上了「^^;;」 （苦笑）的表情符号。RM是爱豆界出名的艺术爱好者，经常独自搭车火车前往其他地方看美术展，得知此事的粉丝们十分气愤，留言称：「请尊重艺人的生活」、「现在连火车都不能随便坐了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻