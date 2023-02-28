再等一个礼拜就能看到！《黑暗荣耀2》三大看点抢先看：文同珢的计画、河度领的选择！

由宋慧乔、李到晛、林智妍等人主演的《黑暗荣耀》讲述校园暴力受害者精心布局的复仇故事。
第二部分即将在3月10日上线，官方也公开了三大看点，一起来看看吧！
孙慏梧的失踪，与加害者们的裂痕
同珢（宋慧乔 饰）接近加害者帮中最常被无视的孙慏梧（金建宇 饰），利用他勒紧加害者的咽喉，但最后慏梧竟然消失了，他到底发生什么事？和他最后在一起的人究竟是谁？随著警方开始调查他的失踪事件，那对同珢的复仇又会又什么样的影响？
河度领的选择，掀起台风的翅膀
在第一部分的尾声，河度领（郑星一 饰）得知同珢是故意接近自己的事实，度领虽然看起来不错，但是被刻画成用地位、权力判断和利用人的人物，因爲拥有很多东西，所以会失去的也多，对同珢的复仇会有什么样的态度备受关注。
文同珢、朱如炡、姜贤南受害者的光荣
同时，决定成爲刽子手的朱如炡（李到晛 饰）在同珢的复仇中会起到什么样的作用？公开的预告和剧照中，涎镇（林智妍 饰）来到如炡整形外科，两人是如何相遇的呢？还有如炡对伤害父亲的杀人犯的报复，也将在第二部分中毫无保留地展现出来！以及姜贤南（廉惠兰 饰）的瘀青也让观众们担心，与丈夫的故事令人好奇，三人是否会迎来荣耀和和平呢？
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