真的要回归了！GD确定出演《2024 MAMA》...时隔9年再次登上舞台！网友：好期待、BIGBANG也一起出演啊

每年都让许多 KPOP 粉丝期待的《2024 MAMA》将於11月21日在美国洛杉矶、11月22日和23日在日本大阪登场。

今日（22）公开第三波出演阵容，BIBI、BOYNEXTDOOR、(G)I-DLE、PLAVE确定出演，还有有著众多标志性场面的 G-DRAGON （GD，权志龙）也将登上《MAMA》的舞台。



这也是 GD 自2015年之后，时隔9年再次出演《MAMA》。引领 KPOP 潮流、爱豆中的爱豆，至今仍是脍炙人口的 iKONIC 的他，究竟会带来什么样的表演？令人期待！消息一公开，也让网友纷纷直呼：「GD 确实要回归了啊！好期待」、「只有 GD 吗？BIGBANG 也一起出演啊ㅠㅠ」、「疯了！GD！」、「GD会以什么表演形式出现呢」、「晕，得看 GD 了」、「《MAMA》MAMA这次的话题性好像会大发」等等，



而 GD 上一张专辑是2017年6月发布的迷你二辑《权志龙》，距今已经7年4个月。此前，有报导称 GD 将於10月25日回归，但经纪公司表示还未确定日程。但...在21日，官方粉丝帐号发布了三张预告图片，虽然都是黑色图片没有任何文字，但在留言及 Hashtag 标签写道「Beyond-black、隐藏的宝石、GDRAGON2024」。



日前 GD 也参与综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》的录制，他曾多次出演过刘在锡主持的经典综艺节目《无限挑战》，他是《无限挑战歌谣祭》中出演次数最多的嘉宾，还出演《无限商社》挑战演技，再次与刘在锡见面，两人之间的化学反应也备受关注！



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