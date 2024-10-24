时隔12年出演综艺！GD《刘QUIZ》预告：首次公开新曲试听，刘在锡抱怨：「爲什么只播到这里」

23日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》最后公开时隔12年出演综艺节目的 G-Dragon （GD，权志龙）的预告片。

公开的预告中，刘在锡拥抱 GD 说：「哦！GD～很高兴见到你，太高兴了！」而 GD 也通过节目公开时隔7年发行的新曲的一小部分，备受期待！听完之后刘在锡也抱怨：「怎么就只让人听到这里？」当天刘在锡问到名曲诞生的秘诀时， GD 说：「分手的时候，坐著起来歌曲好像就出来了。」



另外， GD 还公开过去练习生时期和太阳清理前辈们吃剩下的饭的轶事，并坦率地说：「为什么这个剩下了呢？这个也剩了？」预告最后...GD 也提到「BIGBANG 的部分也有计画」，期待他分享更多故事呢！



而 GD 上一张专辑是2017年6月发布的迷你二辑《权志龙》，距今已经7年4个月。此前，有报导称 GD 将於10月25日回归，但经纪公司表示还未确定日程。在21日，官方粉丝帐号发布了三张预告图片，在留言及 Hashtag 标签写道「Beyond-black、隐藏的宝石、GDRAGON2024」，他也确定出席《2024 MAMA》，希望可以早日听到发新曲的好消息啊！



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