「儒教女孩」Red Velvet瑟琪罕见晒泳装照！粉丝看了：姐姐，把衣服穿好XD

Red Velvet瑟琪的破格Look出乎了所有粉丝的意料。

瑟琪素有「儒教女孩」之称，只因她从出道开始就一直造型偏保守，虽然造型百变，可甜可盐，但却很少有大面积露肤Look，更别提走性感路线了。然而几日前，瑟琪却在个人IG上公开了去关岛旅行的照片，大秀泳装姿态，看呆了所有粉丝，直呼：「这也太美了吧！」



照片里的瑟琪穿著配色鲜艳的针织挂脖衫，搭配针织短裤，露出了锁骨和胳膊，事业线也若隐若现，大长腿更是十分吸睛。 另一套虽是传统型泳衣，但也比瑟琪以往穿的衣服要暴露得多，秀出了小蛮腰和漫画腿，让人看得移不开眼。 最后一套Look是紧身吊带裙，贴身设计完美贴合瑟琪的身材，身上毫无赘肉，任谁看了都忍不住说一句羡慕。可爱与性感魅力同时出现在了她的身上。



外出旅行的瑟琪看来心情十分不错，开心与粉丝们分享美照，看了照片的粉丝们也纷纷留言称：「震惊了，我本命居然穿这么少」、「欧尼，麻烦你把衣服穿起来」、「这腿型也太美了吧」、「每天都在更新美貌的瑟琪」等。

此外，瑟琪所在的女团Red Velvet将於6月1日和6月8日分别在西班牙巴塞罗那和马德里演出。

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