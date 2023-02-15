「工科生」任时完自认分不清客套话，真的跑去李炳宪&李星民家做客、令前辈们惊慌！

《刘QUIZ ON THE BLOCK》今晚嘉宾之一是任时完，提前公开的片段中，任时完透露自己身为工科生总是把别人说的「一起吃饭」当真，结果令对方十分惊慌XD
任时完和李星民在2014年合作过一部职场人写实神剧《未生》，分别饰演菜鸟实习生「张克莱」和工作狂次长「吴相植」。 因为李星民说了一句「（中秋）如果在首尔就来我家玩吧」，於是任时完和金大明真的一起去李星民家做客，结果李星民一直自顾自看高尔夫球节目XD
刘在锡对於李星民的无厘头「待客之道」感到无语，任时完倒觉得是自己缺乏眼力，经常不知道别人说的「见面吧」究竟是客套话还是可以当真。 因为以他工科生的思维来看，一旦输入就是做了决定、一旦决定就要去做！
据说李炳宪和他合作电影《紧急迫降》时，也一度因任时完积极的态度而惊慌！李炳宪在电话里跟任时完说「来我家吃饭吧」，任时完就真的去了他家，一起吃饭、跟李炳宪儿子玩，自己还觉得很开心，结果不久前再打算去前辈家探望时，发现李炳宪居然一直关机！
直到最近见到李炳宪公司老板才知道李炳宪换了手机号码，任时完於是问来新的号码，打算找时间再联络XD刘在锡：「前辈们，如果不是真心的就不要邀时完来家里哦，他会当真的！」
遇到任时完这样可爱又积极的晚辈，真的怎么能拒绝呢XD
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