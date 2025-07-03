刘亚仁涉毒案今日终审：徒刑1年缓期2年、罚金200万，二审减刑原因公开

今日，韩国大法院对於涉嫌惯性施用毒品的演员刘亚仁进行了三审宣判，最终维持原审判决，判处有期徒刑1年、缓刑2年，并处罚金200万韩元。

刘亚仁被控於2020年9月至2022年3月，在首尔地区多间医院以接受美容疗程的睡眠麻醉为藉口，累计注射异丙酚（Propofol）、咪达唑仑（Midazolam）、氯胺酮（Ketamine，俗称K他命）、瑞马唑仑（Remimazolam）等4种医疗用麻醉药物共计181次，累计剂量10414.2毫克；并於2021年5月至2022年9月以他人名义非法获得安眠药44次，共计约1100颗。

此外，他还被控於2023年1月在美国洛杉矶的住宿地吸食大麻，当吸食画面被同行的YouTuber拍摄时，竟要求对方也吸食、意图将其变为共犯，教唆他人吸食的行为也构成指控之一。



至於教唆吸毒与销毁证据的嫌疑，大法院则维持原审的无罪判决。 此外，与刘亚仁一同因违反《毒品类管理法》（大麻）等被起诉的崔某（34岁）亦确定被判处有期徒刑8个月、缓刑2年。

刘亚仁於去年9月一审时被判处1年有期徒刑并当庭收押，之后在今年2月二审中被减刑为1年有期徒刑、缓刑2年，以及罚金200万韩元、追缴金约154万8千韩元，并命令进行80小时社会服务及接受40小时药物治疗课程，因此於羁押约5个月后获释。 法院在二审中透露减刑原因：「被告长期受睡眠障碍与忧郁症所苦，因无法入睡的痛苦而犯案。 目前其对药物的依赖已大幅克服，并表明不会再犯。」首尔中央地方法院因不满意减刑判决而上诉，但大法院最终决定维持二审原判。



此外，刘亚仁涉案影响到多部影视作品，其中与李炳宪合作主演的电影《终极对弈》Netflix上架日期从2023年第二季度推迟到2025年5月，电影《超异能特攻》上映日期亦从2023年推迟到今年，主演剧集《地狱公使》则在第二季将主演人选换为金圣喆，与安恩眞等合作主演的剧集《末日愚者》亦删除其大量戏份。

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