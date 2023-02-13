MSG Wannabe M.O.M发新曲再回娘家！池锡辰喊刘在锡「爸爸」，朴宰正、Wonstein「家境」都变好

MSG Wannabe小分队M.O.M（一般池池锡辰、姜昌模KCM、Wonstein、朴宰正）11日时隔一年回归，如同当时回到《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）宣传，这次也同样回了「娘家」。

M.O.M回娘家，一开始闲聊就充满笑声。大哥池锡辰先是说：「出了歌就要回来看爸爸妈妈。」指《玩什么好呢？》是妈妈、刘在锡是爸爸，刘在锡听了却不禁笑出来：「可是哥，你怎么对爸爸那么没有礼貌？」看似日常呛老友池锡辰，但他下一句却说：「又不是真的爸爸，不要老是在节目叫我爸爸，你对我来说是哥！」



聊到其他人近况更好笑了，刘在锡说朴宰正每次看到他都会一脸诚挚的感谢，朴宰正不讳言「因为财务状况变得富足了」，而Wonstein被问脸怎么更像桃子了，他也回答「变得更有余了」。两位也可以说因为《玩什么好呢？》「家境变好」，朴宰正家餐厅客人变多改限量供应，Wonstein妈妈的美发店则是人多到改预约制。



KCM最近呢？因为郑知苏拍了《黑暗荣耀》大红，他和郑知苏的合作舞台也翻红，有网友做哏图说他是来跳舞逗文同珢笑的小混混XDD。



▼「为《黑暗荣耀》文同珢跳舞的小混混」



▼KCM与郑知苏合作舞台原片



刘在锡试听完M.O.M新歌〈现在告白〉，一听就觉得他们在「觊觎」婚礼祝歌活动啊！还没听过的朋友们也来听听吧，MV四个故事代表著四个人生时段的可爱瞬间！



▼《玩什么好呢？》M.O.M特别影片



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