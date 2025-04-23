演技VS道德：刘亚仁提名优秀男演员赏！韩国社会激辩『劣迹艺人』舞台权

韩国电影导演协会（DGK）主办的「第23届导演剪辑奖」日前公布提名名单，深陷吸毒争议的影帝刘亚仁凭藉围棋题材电影《终极对弈》（《승부》）入围最佳男演员，引发舆论热议。

尽管他自2023年起因涉嫌滥用异丙酚、大麻、可卡因等毒品遭起诉，历经两年司法审理后，今年2月二审获判1年有期徒刑、缓刑2年，目前案件仍待大法院最终裁决，但其演技仍获认可评审，成为本届典礼最具话题性的焦点。

《终极对弈》讲述韩国围棋传奇曹薰铉（李炳宪 饰）与弟子李昌镐（刘亚仁 饰）的师徒对决，自3月26日上映以来稳居票房冠军，观影人次逼近损益平衡点180万。 该片早该上映，但因刘亚仁涉毒案一度受阻，直至其获缓刑后才得以发行。 为降低争议，片方采取「去刘亚仁化」行销策略，宣传重心转向李炳宪与围棋题材，成功吸引观众进场，并获口碑与票房双赢。



刘亚仁涉毒案中，他的律师主张其因长期忧郁症、恐慌症及睡眠障碍，在医疗过程中对麻醉药物产生依赖，并强调他「深刻反省错误」。 然而检方指控其违反毒品管理法、吸食与教唆吸食大麻、更教唆他人销毁证据等，案件复杂性引发公众对司法公正与明星特权的质疑。 尽管如此，韩国影视界对其演技的认可未减，业内人士认为「艺术成就与个人行为应分开评价」。



除《终极对弈》外，刘亚仁主演的超能力题材电影《Hi-5》也确定於6月上映。 该片由《急速丑闻》导演姜炯哲执导，集结罗美兰、安宰弘等实力派演员，早於2021年完成拍摄，却因刘亚仁涉毒案多次延期。 业界预测，若《Hi-5》票房表现稳健，将为刘亚仁的复出之路再添筹码，但也可能因社会对吸毒艺人的抵制声浪面临挑战。



刘亚仁被提名的新闻发布会后，韩国各大网路社群上掀起强烈批评，许多网友表示：「不是因为这些不负责任的演员，导演们的电影才被延期、内心受创吗？竟然还这样做？」、「看看韩国电影圈的水准吧」、「那些吸毒的男演员全都复出了，不只拍戏，还想给他们颁奖，这世道真简单」、「电影上映是考量制作方的立场还能理解，但提名为最佳男主角实在太腐败，难怪这产业会没落」、「一边说电影圈艰难，一边却做这种事，要懂得读懂时代，才能吸引观众」、「请长点道德观念吧」等，批评声浪不断。

针对此种情况，韩媒致电韩国电影导演协会负责人，对方首先反问：「负面舆论很多吗？」接著解释说：「我们是对所有由协会正、副会员导演执导的作品进行投票，从而选出候选人。今年最佳男演员奖候选人共有121位。这个过程中，我们仅就电影本身进行价值评估，未涉及其他因素，单纯发表了投票结果。社会上当然会有各种声音，但我们无法操纵结果。这个颁奖典礼是由协会的导演们亲自筹办的，大家以志愿者形式轮流主持活动。」表示此次评选仅依据电影与演技本身进行，可能与社会观点和价值判断不同。

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