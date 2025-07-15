[首尔直击]《全知读者视角》没看过原著能够理解吗～导演给答案：「观众单纯享受这部电影不成问题！」

《全知读者视角》7月15日在首尔江南区举办电影试映会，会后五位主要演员李敏镐、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana以及导演都参与会后的记者提问时间，现场也对於这部改编自人气原著的电影作品所带来的压力，进行了不少讨论。

《全知读者视角》改编自在全球大受欢迎的小说及网路连载漫画，剧情描述一位平凡无奇的上班族金独子（安孝燮饰），收看这部连载小说长达10年的时间，但就在最后一集画上句点时，这部小说的情节竟然成为现实在他眼前上演！金独子熟知小说的故事情节，也遇见了小说中多次回归，死而复生的主角刘众赫（李敏镐饰），由於小说结局只有一人独活，金独子誓言改写全新结局，能够成功吗？



改编这样的人气作品，受到大众高度关注，自然对於不管是演员或是导演，都是一股庞大的压力。在有限的电影时长中，如何改编表现出精彩的情节，导演也费尽心思，而他强调最初的目标，就是要让不知道或是没有看过原著的人，也能够单纯地享受这部电影，当然他也曾听过原著的粉丝对於改编有所不满的声音，不过仍然希望这部作品能带给大家前所未有的体验。



原著作品至今仍在连载中，当然也有许多人关心「是否会有续集」？导演表示，如果大家看了电影最后的彩蛋，就能推测出这是一个有后续故事，有续集的节奏，不过当然目前尚未正式签订续集的合约，也需要观察目前电影产业整个市场的状况与变化，续集的产出与否目前尚未能够说得准，仍存在很大的空间。



五位演员中的大前辈李敏镐，也是饰演漫画中的大主角刘众赫，相隔了10年再度接拍大萤幕作品的他则表示，最近成功的IP很多，如何在不破坏这些IP的指向性跟方向性下，加入他所感受到什么样的感情与情绪，饰演出他要呈现的刘众赫。

，所以这部作品对她来说并不是一部奇幻电影，而他也是抱著自己就是刘众赫的观点开始投入的，也因为剧情设定是一人独活，让他感到在解析角色时是相当寂寞的一个过程。



安孝燮则对於自己如何解析金独子这个角色做出说明，他表示自己把原著中的金独子抽出来，思考如何呈现他自己独特的金独子。安孝燮表示他饰演的金独子在所有的基础上都几乎是0，在现实中作为真正存在的一个人，在片中这些复杂状况该做什么选择，希望能够更贴近现实，引起观众共鸣。《全知读者视角》将於7月23日全台上映。



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