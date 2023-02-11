SJ希澈直播酒醉发言「强仁是男子汉」、炮轰霸凌：「车银优一定会揍霸凌者」，韩网爆炸：HYBE不整治吗？

SJ希澈直播酒醉发言「强仁是男子汉」、炮轰霸凌：「车银优一定会揍霸凌者」，韩网爆炸：HYBE不整治吗？

明星   2023年2月11日   星期六15:36   Lorrie  

（封面图源：IG@kimheenim）

这是诚实做自己还是失言呢．．．

Super Junior目前都在南美洲进行巡回演出，而成员金希澈在日前参与一场直播，却陷入失言争议，在论坛惨遭炮轰。

希澈最近现身「Afreeca TV」直播台作客，过程中似乎因为酒醉频频失言，不只以脏话炮轰女超论坛，甚至提到Super Junior前成员强仁，说「强仁是真男人，看到黑帮分子在骚扰他身旁的女生，就算和女生不是亲近的朋友，他还是直接出手教训那个人！」、「强仁确实做错，我们作为公众人物在外面必须避免争吵，我也骂过他很多次，但对我来说，强仁真的是好人」。还提到争议厌女YouTuber，让主持人紧张得必须打断发言。

过程中主持人数次试图阻止希澈讲下去，并解释「希澈没有在为谁澄清」，接下来希澈将炮火转向校园霸凌者，说「霸凌人的都是垃圾，打人很开心吗？那些人应该被惩罚」，并说「我和车银优很熟，他也是个真男人，如果和他聊霸凌，他一定晦气到比我骂更多脏话」、「他会跟我说，哥把那个霸凌人的家伙带过来，他会揍他」。

一连串发炎引起韩国网民关注，有留言表示「为什么提起强仁？他就是个酒驾的犯罪者」、「不要拖我们银优下水」、「HYBE不能先弄走他吗？」、「别再上电视了」，甚至被抓包之前称病缺席团体活动，结果是去参加生日派对，目前一连串争议持续延烧中。

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