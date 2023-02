SJ希澈直播酒醉发言「强仁是男子汉」、炮轰霸凌：「车银优一定会揍霸凌者」，韩网爆炸：HYBE不整治吗？

这是诚实做自己还是失言呢...

Super Junior目前都在南美洲进行巡回演出,而成员金希澈在日前参与一场直播,却陷入失言争议,在论坛惨遭炮轰。



希澈最近现身「Afreeca TV」直播台作客,过程中似乎因为酒醉频频失言,不只以脏话炮轰女超论坛,甚至提到Super Junior前成员强仁,说「强仁是真男人,看到黑帮分子在骚扰他身旁的女生,就算和女生不是亲近的朋友,他还是直接出手教训那个人!」、「强仁确实做错,我们作为公众人物在外面必须避免争吵,我也骂过他很多次,但对我来说,强仁真的是好人」。还提到争议厌女YouTuber,让主持人紧张得必须打断发言。



过程中主持人数次试图阻止希澈讲下去,并解释「希澈没有在为谁澄清」,接下来希澈将炮火转向校园霸凌者,说「霸凌人的都是垃圾,打人很开心吗?那些人应该被惩罚」,并说「我和车银优很熟,他也是个真男人,如果和他聊霸凌,他一定晦气到比我骂更多脏话」、「他会跟我说,哥把那个霸凌人的家伙带过来,他会揍他」。



+ talked about Cha Eun-woo

-“Eun-woo is a real man. If he ever heard about school bullying? He will be like ‘bro bring that fucking asshole’ and he’ll gonna slap them.”



Not a compliment / trying to make Cha Eun-woo’s public image badly by making him as violent, aggresive person pic.twitter.com/1pqwB1cinl