SJ希澈直播酒醉发言「强仁是男子汉」、炮轰霸凌：「车银优一定会揍霸凌者」，韩网爆炸：HYBE不整治吗？

这是诚实做自己还是失言呢．．．

Super Junior目前都在南美洲进行巡回演出，而成员金希澈在日前参与一场直播，却陷入失言争议，在论坛惨遭炮轰。



슈퍼주니어 김희철이 오늘 아프리카 TV 출연 (사실 이것부터 에바임) 해서 남긴 주옥같은 어록들...가관이네 아주 "여성시대 개씨발년들" ? 여자 아이돌이 이랬으면 온 나라가 난리가 났을텐데 남자 아이돌은 인터넷 방송 나가서 술에 만취해가지고 여초커뮤 쌍욕하고 비속어 뱉어대도 용납되나 보지? pic.twitter.com/lDdKa1yijs — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) February 9, 2023

希澈最近现身「Afreeca TV」直播台作客，过程中似乎因为酒醉频频失言，不只以脏话炮轰女超论坛，甚至提到Super Junior前成员强仁，说「强仁是真男人，看到黑帮分子在骚扰他身旁的女生，就算和女生不是亲近的朋友，他还是直接出手教训那个人！」、「强仁确实做错，我们作为公众人物在外面必须避免争吵，我也骂过他很多次，但对我来说，强仁真的是好人」。还提到争议厌女YouTuber，让主持人紧张得必须打断发言。



최군이 마이크 꺼버린 김희철 폭탄발언 정리 pic.twitter.com/pIYTptBPc3 — JB Kim (@JBKim10221940) February 10, 2023

过程中主持人数次试图阻止希澈讲下去，并解释「希澈没有在为谁澄清」，接下来希澈将炮火转向校园霸凌者，说「霸凌人的都是垃圾，打人很开心吗？那些人应该被惩罚」，并说「我和车银优很熟，他也是个真男人，如果和他聊霸凌，他一定晦气到比我骂更多脏话」、「他会跟我说，哥把那个霸凌人的家伙带过来，他会揍他」。



+ talked about Cha Eun-woo

-“Eun-woo is a real man. If he ever heard about school bullying? He will be like ‘bro bring that fucking asshole’ and he’ll gonna slap them.”



Not a compliment / trying to make Cha Eun-woo’s public image badly by making him as violent, aggresive person pic.twitter.com/1pqwB1cinl — 뿡 (@yang66183821) February 10, 2023

一连串发炎引起韩国网民关注，有留言表示「为什么提起强仁？他就是个酒驾的犯罪者」、「不要拖我们银优下水」、「HYBE不能先弄走他吗？」、「别再上电视了」，甚至被抓包之前称病缺席团体活动，结果是去参加生日派对，目前一连串争议持续延烧中。



시발 ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 시발ㅋㅋㅋ

시발...... 씨발............. 하..... pic.twitter.com/2V7xAmVGHZ — ˗ˏˋ 메르 ˎˊ˗ (@kimmer2023) February 10, 2023

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