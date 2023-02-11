《浪漫速成班》卢允瑞出道后演的全是高中生，本人读高中时也超美！演技&品味双在线，还是梨花女大西洋画系高材生

最近《浪漫速成班》正热播，除了影后全道嬿和郑敬淏的有趣互动外，饰演全道嬿女儿的卢允瑞也再次获得关注。 形象清纯的她出道后一直饰演高中生，真实高中照片也曝光了！

卢允瑞一开始是以美妆广告模特身份入行，正式成为演员的第一部作品是去年4月开播的tvN剧集《我们的蓝调时光》。 这部剧讲述了济州岛上十几个普通人的人生片段，主演阵容包括李秉宪、申敏儿、车胜元、韩志旼、金宇彬、高斗心等等，重量层级堪比电影！而卢允瑞是第一次演戏，担任高中生「房英珠」的角色，将未婚先孕少女的外冷内热、彷徨纠结诠释得真实又感人，夹在一众老戏骨中间也不见逊色。







随后上映的是与金裕贞、边佑锡、朴柾佑联合主演的电影《20世纪少女》，卢允瑞再次饰演身体欠佳的高中生「金妍度」，对帅气男孩子懵懂心动，但更重视与闺蜜之间的友情，那场坦白戏可谓赚足眼泪。







再来就是最近热播的《浪漫速成班》，卢允瑞第三次饰演高中生「南海伊」。 剧中的她成绩优秀、开朗懂事，险些被误解跟补习班老师有不当关系，实际上互生情愫的对象是温柔体贴的男同学李善才啦~卢允瑞在剧中几乎都不施粉黛，模样清秀又有气质，高中校服真的超适合她：







其实卢允瑞出生於2000年、 今年刚刚23岁，目前在梨花女子大学主修西洋画系，不仅是美女更是才女！有网友挖出她2018年出席仙和艺术高中毕业典礼的照片，当时已经是小美女一枚啦！



노윤서 선화예고 재학시절인데 감탄사밖에 안나옴 ㅜㅜ 화장 때문인지 이땐 더 냥냥이 같음 갓고딩때도 지금도 진짜 꾸준히 존예…. pic.twitter.com/8GOD0ubIyt — 디뉴 (@hjmssjba) February 2, 2023

卢允瑞高中大学都是读的美术系，从小的志愿是当美术老师，当演员后也经常通过艺术专用IG账号分享画作，去年11月就分享了梨花女大毕业展作品：



卢允瑞演技自然不做作，私服品味也为人称道，期待她在《浪漫速成班》后8集的更多表现啦！



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