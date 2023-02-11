SJ希澈直播酒醉發言「強仁是男子漢」、砲轟霸凌：「車銀優一定會揍霸凌者」，韓網爆炸：HYBE不整治嗎？

這是誠實做自己還是失言呢．．．

Super Junior目前都在南美洲進行巡迴演出，而成員金希澈在日前參與一場直播，卻陷入失言爭議，在論壇慘遭砲轟。



슈퍼주니어 김희철이 오늘 아프리카 TV 출연 (사실 이것부터 에바임) 해서 남긴 주옥같은 어록들...가관이네 아주 "여성시대 개씨발년들" ? 여자 아이돌이 이랬으면 온 나라가 난리가 났을텐데 남자 아이돌은 인터넷 방송 나가서 술에 만취해가지고 여초커뮤 쌍욕하고 비속어 뱉어대도 용납되나 보지? pic.twitter.com/lDdKa1yijs — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) February 9, 2023

希澈最近現身「Afreeca TV」直播台作客，過程中似乎因為酒醉頻頻失言，不只以髒話砲轟女超論壇，甚至提到Super Junior前成員強仁，說「強仁是真男人，看到黑幫分子在騷擾他身旁的女生，就算和女生不是親近的朋友，他還是直接出手教訓那個人！」、「強仁確實做錯，我們作為公眾人物在外面必須避免爭吵，我也罵過他很多次，但對我來說，強仁真的是好人」。還提到爭議厭女YouTuber，讓主持人緊張得必須打斷發言。



최군이 마이크 꺼버린 김희철 폭탄발언 정리 pic.twitter.com/pIYTptBPc3 — JB Kim (@JBKim10221940) February 10, 2023

過程中主持人數次試圖阻止希澈講下去，並解釋「希澈沒有在為誰澄清」，接下來希澈將炮火轉向校園霸凌者，說「霸凌人的都是垃圾，打人很開心嗎？那些人應該被懲罰」，並說「我和車銀優很熟，他也是個真男人，如果和他聊霸凌，他一定晦氣到比我罵更多髒話」、「他會跟我說，哥把那個霸凌人的傢伙帶過來，他會揍他」。



+ talked about Cha Eun-woo

-“Eun-woo is a real man. If he ever heard about school bullying? He will be like ‘bro bring that fucking asshole’ and he’ll gonna slap them.”



Not a compliment / trying to make Cha Eun-woo’s public image badly by making him as violent, aggresive person pic.twitter.com/1pqwB1cinl — 뿡 (@yang66183821) February 10, 2023

一連串發炎引起韓國網民關注，有留言表示「為什麼提起強仁？他就是個酒駕的犯罪者」、「不要拖我們銀優下水」、「HYBE不能先弄走他嗎？」、「別再上電視了」，甚至被抓包之前稱病缺席團體活動，結果是去參加生日派對，目前一連串爭議持續延燒中。



시발 ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 시발ㅋㅋㅋ

시발...... 씨발............. 하..... pic.twitter.com/2V7xAmVGHZ — ˗ˏˋ 메르 ˎˊ˗ (@kimmer2023) February 10, 2023

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