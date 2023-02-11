SJ希澈直播酒醉發言「強仁是男子漢」、砲轟霸凌：「車銀優一定會揍霸凌者」，韓網爆炸：HYBE不整治嗎？

SJ希澈直播酒醉發言「強仁是男子漢」、砲轟霸凌：「車銀優一定會揍霸凌者」，韓網爆炸：HYBE不整治嗎？

明星   2023年2月11日   星期六15:36   Lorrie  

（封面圖源：IG@kimheenim）

這是誠實做自己還是失言呢．．．

Super Junior目前都在南美洲進行巡迴演出，而成員金希澈在日前參與一場直播，卻陷入失言爭議，在論壇慘遭砲轟。

希澈最近現身「Afreeca TV」直播台作客，過程中似乎因為酒醉頻頻失言，不只以髒話砲轟女超論壇，甚至提到Super Junior前成員強仁，說「強仁是真男人，看到黑幫分子在騷擾他身旁的女生，就算和女生不是親近的朋友，他還是直接出手教訓那個人！」、「強仁確實做錯，我們作為公眾人物在外面必須避免爭吵，我也罵過他很多次，但對我來說，強仁真的是好人」。還提到爭議厭女YouTuber，讓主持人緊張得必須打斷發言。

過程中主持人數次試圖阻止希澈講下去，並解釋「希澈沒有在為誰澄清」，接下來希澈將炮火轉向校園霸凌者，說「霸凌人的都是垃圾，打人很開心嗎？那些人應該被懲罰」，並說「我和車銀優很熟，他也是個真男人，如果和他聊霸凌，他一定晦氣到比我罵更多髒話」、「他會跟我說，哥把那個霸凌人的傢伙帶過來，他會揍他」。

一連串發炎引起韓國網民關注，有留言表示「為什麼提起強仁？他就是個酒駕的犯罪者」、「不要拖我們銀優下水」、「HYBE不能先弄走他嗎？」、「別再上電視了」，甚至被抓包之前稱病缺席團體活動，結果是去參加生日派對，目前一連串爭議持續延燒中。

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