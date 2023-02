朴宝剑同学自爆遭霸凌时期「只有他愿意跟我说话」，毕业后还主动打招呼让他难忘：永远为他应援

真的是乖孩子呢!

韩国的校园霸凌一直是头痛问题,近来不少艺人、偶像因为卷入霸凌争议而遭到抵制,在韩剧《黑暗荣耀》播出后,让此议题持续引发关注,最近有称自己是「朴宝剑同学」网友,说出在高中时朴宝剑对他做的暖举故事,让他至今难忘。



在贴文中该名网友指出,自己在国中时和朴宝剑是同学,当时自己被全班孤立,没有人愿意跟受排挤的他说话,而「朴宝剑是唯一一个愿意跟我当朋友的人,直到现在我都记得,我很感激」,「在升上高中后,和朴宝剑在路上相遇时,他总是会认出我、和我打招呼」。



A beautiful story about #ParkBoGum is drawing attention.



Mr. A said, "I was in the same class as PBG in middle school. I was 'bullied' & was openly ostracized in my class." "PBG was the only one who became a friend after he was paired with me."https://t.co/v6hjjdGopZ pic.twitter.com/qBZ7qlcvhi