朴宝剑同学自爆遭霸凌时期「只有他愿意跟我说话」，毕业后还主动打招呼让他难忘：永远为他应援

真的是乖孩子呢！

韩国的校园霸凌一直是头痛问题，近来不少艺人、偶像因为卷入霸凌争议而遭到抵制，在韩剧《黑暗荣耀》播出后，让此议题持续引发关注，最近有称自己是「朴宝剑同学」网友，说出在高中时朴宝剑对他做的暖举故事，让他至今难忘。



在贴文中该名网友指出，自己在国中时和朴宝剑是同学，当时自己被全班孤立，没有人愿意跟受排挤的他说话，而「朴宝剑是唯一一个愿意跟我当朋友的人，直到现在我都记得，我很感激」，「在升上高中后，和朴宝剑在路上相遇时，他总是会认出我、和我打招呼」。



A beautiful story about #ParkBoGum is drawing attention.



Mr. A said, "I was in the same class as PBG in middle school. I was 'bullied' & was openly ostracized in my class." "PBG was the only one who became a friend after he was paired with me."https://t.co/v6hjjdGopZ pic.twitter.com/qBZ7qlcvhi — Park Bo Gum Testimonials (@sword061693) February 8, 2023

发文者说看到朴宝剑出道成为演员时，「我真心感到开心，即使有人会说你坏话，我也永远为你应援，因为当时你是唯一没有欺负我的人」，贴文才刚发出就引来许多回覆，网友不停夸赞「朴宝剑真的是乖孩子」、「这么帅又有好心肠，这太犯规啦朴宝剑！」而朴宝剑最近在做什么呢？他和跑步团好友SEAN等人又去当志工，为需要帮助的偏远住户搬运炭火中。



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